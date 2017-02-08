Великий чешский скульптор Ярослав Горейц

Чешский скульптор Ярослав Горейц известен прежде всего, как автор статуи Голема — человекоподобного существа из глины, по легенде оживлённого приёмами каббалы. С другими работами одного из самых известных чешских скульпторов XX века можно ознакомиться на выставке Пражской городской галереи в сотрудничестве с Музеем декоративного искусства в Праге.

Помимо любимого в Чехии мифологического героя, Ярослав Горейц создал немало скульптур и архитектурных элементов по всей Праге. Их можно увидеть на выставке, расположенной в самом сердце Праги, на двух этажах дома «У каменного колокола» (Dům U Kamenného zvonu). Впервые собрание работ Ярослава Горейца объединило обе его страсти – скульптуру и ремесленничество. Выставка посвящена двойной дате: во-первых, прошло 130 лет со дня рождения скульптора, а во-вторых, минуло уже 40 лет со времени последней персональной выставки Ярослава Горейца в Пражской городской галерее.

Не Големом единым

По расположению экспозиции легко отслеживаются интересы и творческие направления Ярослава Горейца в разные периоды его жизни. Знакомство со скульптором начинается с предыстории, фотографий семьи и повествования о становлении мастера. Посетители выставки прямо в одном из залов могут посмотреть фильм, посвящённый жизни и творчеству великого чешского скульптора.

Ярослав Горейц родился в Праге в 1886 году. Его талант раскрылся уже в раннем возрасте, когда 14-летний мальчик попал в литографическую мастерскую. Спустя всего несколько недель будущий мастер отправился учиться на гравёра, а затем прошёл обучение в пражском Художественно-промышленном институте. В 1918 году Горейц стал профессором Художественно-промышленного института в Праге и руководил мастерской по художественной обработке металла. А в 1966 году Ярославу Горейцу было присуждено звание заслуженного профессора. Выставленная экспозиция отражает весь длинный и тернистый путь мастера.

Встречают гостей выставки скульптуры «Орфей» и «Танцовщица», навеянные работами Густава Климта и Франца Мецнера. Огромное влияние на Ярослава Горейца оказало также творчество французского скульптора Антуана Бурделя, выставка которого проходила в Праге в начале XX века.

Ремесленных дел мастер

Ремесленничество Горейца 1920–1950 гг. представлено работами из металла (каминные решётки, серебряные украшения), сценическими костюмами, монетами, медалями и разнообразными интерьерными атрибутами.

В 1925 году Ярослав Горейц представлял Чехословакию на Международной выставке декоративного искусства в Париже, и этому событию посвящён целый зал. Помимо небольших бронзовых и керамических скульптур, здесь выставлены четыре изящных гравированных кубка – это лучшие работы, признанные стеклоделами Первой Республики, и именно за них чешский скульптор получил Гран-при в категории стекольного производства на парижской выставке.

Кроме того, составной частью экспозиции чехословацкого павильона в Париже были четыре стеклянных люстры и аллегорические скульптуры из бронзы, отличающиеся особой красотой и изяществом.

После парижской выставки Ярослав Горейц ограничил работу со стеклом и сосредоточился на монументальной и камерной скульптуре, где классические изгибы переплетались с популярным интерьерным стилем ар-деко. В это же время в скульптурах и гравюрах мастера прослеживались и гражданско-правовые настроения, одна из наиболее популярных работ этого направления – «Уборка табака».

Позже Ярослав Горейц работал в самых разных жанрах –это интерьерные и экстерьерные скульптуры, модели для монументальных скульптурных комплексов, а также серия женских портретов.

Часть выставки посвящена предыстории фильма «Пекарь императора» 1951 года, известного мифологическим героем Големом. Ведь именно Ярослав Горейц был создателем этого персонажа.

Вся экспозиция представляет собой собрание экспонатов Пражской городской галереи, Музея декоративного искусства в Праге, Национальной галереи, Национального музея, региональных музеев и галерей, а также личных коллекций почитателей таланта Ярослава Горейца.

Стоимость билетов: 120 Kč для взрослых и 60 Kč для детей и студентов.

Фото: radio.cz

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