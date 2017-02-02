Вести пражского зоопарка

Пражский зоопарк является одним из самых живописных и крупных в Европе, в нём собраны замечательные животные со всех уголков света. В этом году зоопарк бил рекорды по посещаемости. А среди родившихся здесь питомцев – настоящий слонёнок-пражанин.

Прошедший год с точки зрения посещаемости стал для пражского зоопарка самым успешным за всю его 85-летнюю историю. Установленный в 2014 году рекорд в 1 382 244 гостя был побит ещё 20 ноября. В воскресенье 4 декабря был пройден рубеж в 1 400 000 посетителей, а к 31 декабря общее число посетителей достигло отметки 1 448 353.

Успехи главного чешского зоопарка не остались незамеченными средствами массовой информации. О рекорде посещаемости, в частности, сообщил известный журнал Forbes. Ранее это же издание опубликовало список лучших зоопарков мира, в котором пражский занял седьмое место. Столь высокую оценку он заслужил, прежде всего, той работой, которая постоянно проводится по восстановлению исчезающих видов, подчеркнули авторы исследования. В подобном рейтинге престижного туристического сервера TripAdvisor.com пражский зоопарк занял четвёртое место.

Прибавления в семействе

Впрочем, 2016 год запомнится не только статистикой посещений и успехами в сфере популяризации зоологического сада. Своим главным достижением его представители назвали рождение 1323 детёнышей 229 различных видов животных, птиц и рептилий.

Настоящим сюрпризом стало появление на свет детёныша гориллы. «Признаюсь, что новость о беременности гориллы Шинды «свалилась» словно снег на голову, когда мы и не надеялись на это. Дело в том, что около десяти лет назад Шинде был введён контрацептивный имплант, который, к сожалению, не удалось найти. Шинда долгое время не могла удержать плод, у неё было несколько выкидышей, появились проблемы гормонального характера. Мы уже потеряли всякую надежду, а она вдруг начала рожать», – признался в интервью «Пражскому телеграфу» директор зоопарка Праги Мирослав Бобек.

«Отчаяние было столь велико, что в течение всего срока беременности мы даже не замечали её живота, – вспоминает Бобек. – Шинда из всей группы самая упитанная, она весит на 15-20 килограммов больше остальных. Если бы вы видели её фотографии прошлого июня, то обратили бы внимание, что живот у неё там был ещё больше. Детёныша, кстати, мы навали Аябуа, что переводится как «чудо»».

Не меньшую радость сотрудникам зоопарка и посетителям подарило рождение двух слонят. Первым в конце апреля появился на свет Макс. «Кстати, впервые в истории слонёнок не только родился в нашей стране, но и был здесь зачат. А потому его можно смело назвать первым настоящим слоном-пражанином», – прокомментировал знаменательное событие директор зоопарка.

Более того, в начале октября стадо слонов пополнил Рудольф. Его мать – слониха Тамара родила первенца в восемь часов вечера восьмого октября. Роды проходили в присутствии слонихи Яниты и Макса. Однако уже на следующий день обе матери, каждая вместе со своим слонёнком, были на время отделены друг от друга, так как любопытный Макс проявлял к новорождённому слишком большой интерес.

«Второй слонёнок за один год – это успех, о котором до недавнего времени мы не могли даже и мечтать, – говорит Бобек. – Прежде всего это заслуга наших смотрителей, равно как и тех, кто сделал возможным сооружение Долины Слонов, а также чешских дипломатов, благодаря которым мы заполучили Тамару и Яниту из республики Шри-Ланка ровно четыре года тому назад».

Не только слонами

Помимо слонов, имеются теперь в зоопарке и бегемоты-пражане. Детёныша бегемотов Славека и Марушки, который родился в апреле, назвали Фанда. Бегемота хотели назвать Гугем, но в последний момент в голосовании одержало победу нынешнее имя.

Во время церемонии тяжелоатлет Иржи Орсаг поднял над своей головой штангу весом в 150 кг, на которой было написано имя новорожденного бегемота. Кстати, крёстным отцом бегемотика стал известный актёр Давид Новотны.

Невероятным успехом работников зоопарка стало рождение детёныша гигантского муравьеда, одного из самых причудливых млекопитающих на Земле. Его гордыми родителями являются самка Элла и самец Ганнибал, попавшие в зоопарк летом 2014 года.

Малыш выглядит очень необычно – это в точности уменьшенная копия своей мамы. Первые недели жизни он провёл на спине Эллы, крепко держась за неё и слезая лишь на время сна.

Впервые в 2016 году во всей Европе именно в пражском зоопарке появились на свет птенцы попугая балийского лори. Здесь же уже можно увидеть и совсем молодых камчатских орлов и новоприбывших африканских аистов марабу. Свой временный домик в павильоне кошачьих начал покидать и котёнок степной рыси, а также техасская черепаха, которая родилась в сентябре.

Не обошлось в прошлом году и без курьёзов. В марте из зоопарка сбежали и разлетелись по Праге 18 редких ибисов. Птиц ловили всем городом, а в соцсетях до сих пор встречаются фотографии экзотических птиц, сидевших на балконах и крышах.

Кстати, в настоящее время зоопарк готовится к большой стройке. С 2017 по 2022 гг. должны быть построены несколько новых павильонов для белых медведей, горилл, экзотических птиц, тасманских дьяволов (и других австралийских животных), а также больших панд. На эти цели было выделено более 800 млн крон.

«Что касается приоритетов работы на будущее, первый и главный – это максимально возможное сохранение всех видов животных. Второй – научные исследования и просветительская деятельность, а третий – развитие зоопарка как зоны отдыха. Нам нужно донести, что зоопарк – это интересно, нужно и необходимо. И я сделаю всё возможное, чтобы он развивался и процветал», – заверил Мирослав Бобек.

Дмитрий Фёдоров

Фото: kalendarakci.atlasceska.cz

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