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«Волшебная планета Мыльных Пузырей» 29 марта 2017 г.

Театральное представление «Волшебная планета Мыльных Пузырей» пройдет в Праге 29 марта 2017 в 17:00  в отеле PYRAMIDA.

Спешите купить билеты на Шоу мыльных пузырей, подарите своему ребенку незабываемые впечатления!

Адрес:
Hotel PYRAMIDA, MC Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6 — Břevnov
Информация и билеты по телефону 777 617 397, 773 030 979.

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