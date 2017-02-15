«Волшебная планета Мыльных Пузырей» 29 марта 2017 г.

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Театральное представление «Волшебная планета Мыльных Пузырей» пройдет в Праге 29 марта 2017 в 17:00 в отеле PYRAMIDA.
Спешите купить билеты на Шоу мыльных пузырей, подарите своему ребенку незабываемые впечатления!
Адрес:
Hotel PYRAMIDA, MC Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6 — Břevnov
Информация и билеты по телефону 777 617 397, 773 030 979.
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