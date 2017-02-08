Воздух в Праге будет чище

Первые электрические автобусы начнут ездить в Праге осенью следующего года.

В борьбе за экологию в столице Чехии Управление транспортом решило запустить новые электрические автобусы. Первый полностью электрифицированный маршрут (№ 207) должен будет соединить район Жижков с центром города уже с осени 2018 года.

Такой вид транспорта будет бережлив к окружающей среде, а также позволит сэкономить затраты в техническом обслуживании.

« Одной из наиболее важных стратегических задач в решении сегодняшней ситуации со смогом в Праге, является снижение выхлопных выбросов городского общественного транспорта.», — обосновал директор Пражского транспортного управления Мартин Гиллар.

Для того, чтобы обеспечить город таким маршрутом транспортной компании DPP необходимо будет купить 14 электрических автобусов.

Зарядку транспортных средств планируется осуществлять через трамвайные зарядные сети на остановке Оградна, а ночные маршруты – в гараже Вршовице.

Фото: aktualne.cz, Vojtěch Marek.

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