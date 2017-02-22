Встреча Торгпреда России в Чехии С.К.Ступаря с коммерческим директором Чешского монетного двора

20 февраля 2017 года состоялась встреча Торгпреда России в Чехии С.К.Ступаря с коммерческим директором Чешского монетного двора Česká mincovna a.s., А.Бриксом и директором по производству С.Бахтиком, сообщает портал www.rustrade.cz

В ходе мероприятия состоялся осмотр производства и чеканки монет, находящихся в денежном обращении Чехии, а также медалей и монет, выпускаемых на заказ для коллекционных и инвестиционных целей.

А.Брикс и С.К.Ступарь обсудили возможности расширения сотрудничества Чешского монетного двора с российскими банками и компаниями.

На сегодняшний день чешское предприятие имеет партнерские отношения с Россельхозбанком, регулярно участвует в международной выставке Coins (г.Москва), а авторами дизайна некоторых монет являются российские мастера.

Чешский монетный двор является коммерческим предприятием и основан в 1993 году. Кроме выполнения заказов для Чешского национального банка здесь чеканятся платиновые монеты, монеты с голограммами, чешским стеклом и нанесенным цветным изображением.

Фото:www.rustrade.cz

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