Вторая самая уродливая постройка в мире отмечает своё 25-летие

Телевизионная и радиовещательная башня Жижков отмечает сегодня своё 25-летие.

Пражская башня Жижков является самой высокой постройкой в Чехии, а так же вторым самым уродливым в мире сооружением. С момента своего открытия 17 февраля 1992 г башня является одним из замечательных достопримечательностей столицы, строительство которой началось ещё в 1985м г.

Башня с самого начала вызывала разные мнения, аргументы скорое преобладали у её противником, нежели у сторонников.

«Каждое здание представляет собой эксперимент, который каждый человек мог бы со временем сделать немного по-другому.» , — защищает своё творение архитектор Вацлав Аулиский, которой считает, что башня идёт впереди времени.

Три круглых тубуса Жижкова достигают 134 метров, основной из них переходит в антенный наконечник. Башня служит не только, как передатчик сигнала, но и высоко в облаках находится смотровая площадка, ресторан и гостиничные номера, из которых открывается впечатляющий вид на город.

Фото: guidetrip.com