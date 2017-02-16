Выйти за культурой, заодно и попариться

Можете себе представить, что прямо в центре Праги, отделённые от внешнего мира цветными стеклянно-деревянными стенами, вы можете париться и отдыхать в сауне, в то время как озябшие люди – жители Праги и туристы – проходят где-то рядом, даже не подозревая о такой возможности.

Ничего нереального в этом нет – достаточно завернуть во двор к Вифлеемской часовне прямо на одноимённой площади – и вы увидите совершенно необычное для этого места строение – сауну, в которой каждый понедельник и четверг можно в выбранный вами час прийти и попариться.

Сауна под названием «Гусыня» при галерее Ярослава Фрагнера, входящая в экспозицию выставки «Сауна», – один из многочисленных вариантов, предложенных архитекторами всего мира. Чешские историки считают, что традиции общественных бань были заложены в стране ещё в XIV столетии королем Вацлавом IV. Но сегодняшние сауны очень далеки от тех «лазней», которые веками посещали чехи. Настоящий бум саун в стране происходит в 60-е годы XX столетия. Тогда они становятся не только местом для очищения тела, но и души. Здесь собирались люди для того, чтобы пообщаться. Согреваясь и потея, посетители вели политические дискуссии и решали насущные вопросы. Правда, для тех, кто жил в странах бывшего Советского Союза, это открытием не является.

История потения

Но задача выставки не столько убедить людей в актуальности саун как социального объекта, сколько продемонстрировать его архитектурные решения. На выставке можно познакомиться с тем, какие народы и как осуществляли гигиенические процедуры несколько веков назад.

Русская баня удивляла путешественников ещё в начале XIII столетия: в 1206 году Нестор в своих летописях описывает странную манеру жителей Новгорода мыться в отдельно построенном помещении обнажёнными, хлестать друг друга вениками не в качестве наказания, а для удовольствия. Бани в России были известны ещё в IX столетии, а Пётр I построил баню прямо на берегу Сены в Париже.

Известно, что на континентах Южной и Северной Америки процедуры потения применяли в разных целях шаманы ещё в доколумбово время, для этого строились палатки из кожи, внутри которых разводился огонь. И здесь использовались веники (на выставке вы прочитаете о мётлах), которыми похлестывали клиентов, перед тем как погрузить их в ёмкость с водой.

В Европе в это время появляются небольшие шкафы, куда в горячую воду усаживали человека так, что снаружи оставалась только голова. Позже эти шкафы уже были в домах состоятельных европейцев и служили не только для купания, но и для лечения.

Примерно 1000 лет насчитывает и традиция финской сауны. Сегодня в этой стране на 4,7 млн жителей примерно 1 млн саун. Они находятся прямо в домах и квартирах и в холодные зимние вечера являются местом релаксации.

Фантазии на тему «сауна»

Сегодняшний день сауны – игра фантазии архитекторов. На выставке можно увидеть сауну-велосипед, которая позволяет ездить с пользой для тела, то есть потеть на здоровье. Сауна вмещает шесть человек.

Над мостом в Бржезанах-над-Огржи (Březany nad Ohři) можно посетить летающую сауну. На выставке можно увидеть, как выглядит плавающая сауна «Йозеф». Или мини-сауна, удивляющая своим необычным решением, которая находится на частной территории в городе Лиса-над-Лабем (Lysa nad Labem). Мало кто знает, что долгое время была сауна и в старом здании Национального театра. Сегодня попариться можно в новом здании на седьмом этаже.

На фотографиях сохранилась и первая баня в Чехословакии, которую построил в 1936 году в летнем лагере в Боровце у Штепанова (Borovec u Štěpánova) Франтишек Войта. Первая общественная баня появилась в стране через десять лет в городе Брно.

Для тех, кто с сауной по тем или иным причинам не знаком, здесь же на выставке висит плакат о том, как подготовиться к этой процедуре. Посетителям предлагают махровые халаты, полотенца, тапочки. После бани настоятельно рекомендуют пить минеральную воду. «А у нас после бани пиво пьют», – чуть стыдясь прозаичности этого момента, признаюсь я экскурсоводу. «Да и у нас тоже», – улыбаясь, соглашается он со мной.

Выставка работает до 10 марта 2017 года, вход – 40 крон. Адрес: Betlémské náměstí, 5a. www.gjf.cz.

Ирина Костина

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