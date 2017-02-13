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Хакеры наносят киберудар

Любомир Заоралек

Любомир Заоралек

Вслед за Демократической партией США массированной хакерской атаке подверглось Министерство иностранных дел Чехии. Инцидент уже назвали «самым громким скандалом, связанным с атаками хакеров на правительственные ресурсы Чешской Республики».

Министерство иностранных дел ЧР заявило, что неизвестные хакеры взломали его серверы и получили доступ к электронной почте десятков сотрудников ведомства. Им удалось украсть сообщения из почтовых ящиков министра и его заместителей. Были украдены тысячи единиц информации.

Глава ведомства Любомир Заоралек провел во вторник специальную пресс-конференцию, на которой сообщил, что хакеры, скорее всего, действовали из-за рубежа, причём характер взлома схож с нападением на серверы Демократической партии США, совершённой во время американской предвыборной кампании. Он добавил, что кибератака продолжалась несколько месяцев, в настоящее время рабочая группа изучает, каким образом злоумышленникам удалось взломать почту сотрудников министерства.

Представитель МИДа подтвердил факт взлома. В настоящий момент устанавливается степень нанесённого ущерба. Вместе с тем пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Михаэла Лагронова факты похищения секретных материалов из электронной почты своих руководителей отрицает. «Пока у нас отсутствует информация о том, что под угрозой находятся тайные сведения», – сообщила она.

Упомянутые Заоралеком хакерские атаки на серверы Демократической партии США произошли в 2016 году незадолго до президентских выборов. Хакеры взломали серверы Демократической партии и выложили в интернет её внутреннюю переписку. Спецслужбы США пришли к выводу, что за взломами стояли хакеры из России, действовавшие в интересах Трампа. Сама Россия вмешательство в американские выборы отрицает.

Экспертное мнение

Чешские официальные лица пока не называют страну, которую подозревает в атаке, однако источник в правительстве Чехии сказал Reuters, что рассматривается версия, что атаки исходили из России. Издание Respekt со ссылкой на источники в МИДе и киберсообществе сообщило, что государственные органы безопасности также подозревают в причастности к произошедшему российских хакеров.

В пользу этой версии говорит сложность осуществлённой операции и то, что программа-шпион целенаправленно работала на поиск документов, которые посылали друг другу чешские дипломаты. «Это не означает, что атаки физически осуществлялись с территории России, но свидетельствует о том, что заказчиком было государство, и у нас есть несколько причин считать, что это была РФ», – приводит Respekt мнение человека, знакомого с ходом расследования.

Один из IP-адресов, с которого велась кибератака на чешский МИД, принадлежит российскому форуму phpBB (популярный бесплатный веб-форум со свободным исходным кодом, разработанный на языке PHP, применяемый для разработки веб-приложений). Этот сервер, однако, расположен в Германии.

У тридцати других IP-адресов была обнаружена связь с теми структурами, которым приписывается нападение на американскую Демпартию. Но и это не означает, что организатором является Россия.

«Вероятнее всего, эти инциденты никак не связаны. Однако систематичность в действиях хакеров наблюдается. Атаки осуществлялись в период с 6 до 7 часов утра, а также после 8 часов, как в будние дни, так и в выходные», – отметил источник сервера Neovlivni.cz.

«Даже если допустить, что преступные действия были организованы иностранным государством, причины их осуществления остаются неясными. В случае с нападением на серверы Демократической партии США это можно объяснить попыткой повлиять на исход выборов, – говорит эксперт в сфере безопасности Павел Швец. – Что касается Чехии, то я могу допустить, что злоумышленники проверяли на прочность местную систему кибербезопасности, которая оказалась к этому абсолютно неподготовленной».

Одновременно с чешскими чиновниками от хакеров пострадали французские политики. В этот же вторник WikiLeaks в своем Twitter сообщила о том, что обладает значительным компроматом на кандидатов в президенты Франции – Франсуа Фийона (3630 документов) и Марин Ле Пен (1138). О происхождении документов пока не сообщается, но ранее разведка США обвинила Россию в передаче WikiLeaks компромата на американскую Демократическую партию.  Однако эти обвинения никогда не были документально подтверждены.

 

Параллельно хакерский скандал разразился и в самой России. По делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай» задержано уже шесть человек. Группа занималась тем, что взламывала почту и аккаунты крупных чиновников и бизнесменов, а потом шантажировала их и вымогала деньги. Куратор «Шалтая-Болтая» – бывший заместитель главы центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов – арестован по обвинению в госизмене.

 

Тимур Кашапов

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