Хорошая новость для пассажиров

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Regionova

Regionova

Чешские железные дороги планируют в 2019 году покупку 10 новых вагонов для региональных перевозок из Праги до окрестностей. Поезда вместимостью  120 мест будут ездить по маршруту Вокзал Масарика – Кладно, в том числе и прямых соединений из Праги, которые продолжат путь до Кралупы над Влтавой и возможно, до Раковника.

 

Фото: metro.cz, České dráhy

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