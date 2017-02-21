Хорошая новость для пассажиров

Чешские железные дороги планируют в 2019 году покупку 10 новых вагонов для региональных перевозок из Праги до окрестностей. Поезда вместимостью 120 мест будут ездить по маршруту Вокзал Масарика – Кладно, в том числе и прямых соединений из Праги, которые продолжат путь до Кралупы над Влтавой и возможно, до Раковника.

Фото: metro.cz, České dráhy

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