Хорошая новость для пассажиров

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Чешские железные дороги планируют в 2019 году покупку 10 новых вагонов для региональных перевозок из Праги до окрестностей. Поезда вместимостью 120 мест будут ездить по маршруту Вокзал Масарика – Кладно, в том числе и прямых соединений из Праги, которые продолжат путь до Кралупы над Влтавой и возможно, до Раковника.
Фото: metro.cz, České dráhy
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