Ян Сантини – очарование неведомого

Один из самых ярких чешских архитекторов Ян Блажей Сантини-Айхль (1677–1723) не оставил своего портрета, хотя время уже давало такую возможность. Его олицетворением стали многочисленные работы, оставленные мастером потомкам. Любуясь ими сегодня, мы можем дорисовывать образ этого человека.

Рассказом об этом архитекторе в ПТ №3(398), одной его биографией просто невозможно ограничиться. Её оплетают детали, которые находятся на грани правды и легенды. Мы можем только предполагать, откуда он питал свой интерес к архитектуре. Возможно, будучи ребёнком, он носил обеды своему отцу, когда тот работал каменщиком на постройке собора Святого Вита.

Возможно тогда, ещё будучи маленьким, но из-за своих физических недостатков неспособным продолжить дело отца, Ян Сантини уже создавал в фантазиях свои шедевры. О том, что мешало ему стать каменщиком, мы можем только догадываться. Есть предположения, что он был хромым или горбатым, но очевидный физический и таинственный изъян не мешал ему впоследствии ездить по разным уголкам земли чешской и создавать уникальные строения, поскольку стиль его – готическое барокко – не совпадал с тем, что делалось вокруг. Он не просто опередил время, он словно жил вне времени.

Жил работой

О личной жизни Яна Сантини известно немного. Как ПТ писал в №3(398), он выучился на художника, его учителем был королевский художник Кристиан Шрёдер, после которого не осталось ни одного известного дела, но зато остались ученики, благодаря им сегодня и известно имя Шрёдера. Первый его ученик – художник Петр Брандл, второй – Ян Блажей Сантини-Айхль. Последний, кстати, после смерти учителя в 1707 году, наконец, в тридцать лет женился на его дочери Веронике Алжбете.

Из четверых детей, родившихся в семье Сантини, трое – все мальчики – умерли от туберкулёза, вслед за ними умерла и Вероника Алжбета, оставив Яна Сантини с маленькой дочерью. Почти сразу Ян Сантини женился во второй раз, но этот брак продолжался совсем недолго.

Сантини-старший-каменщик в эти годы жил в доме У трёх звёзд на Градчанах. Он работал не только на постройке костёла Святого Вита, но и помогал в строительстве Жану-Баптисту Матею. Тот, как и его сын Ян, тоже начинал создавать архитектурные шедевры, например, храм Святого Франциска Серафимского (чеш. Kostel svatého Františka Serafinského (z Assisi)), не имея архитектурного образования. Он, как и Сантини-младший, тоже был художником.

Художники в архитектуре

Без сомнения, дороги этих великих людей пересекались. И тому и другому именно художественная школа дала возможность иного пространства и видения в архитектуре. Каждое дело Сантини – это продуманный, проработанный мазок кистью, воплощённый в камне. Его костёлы, дворцы и замки – застывшее полотно красок, форм и символов. Сантини настолько невероятен, плодовит и непостижим, что любители мистики убеждены: за всем, что связано с его именем, кроется какая-то тайна. И он сам её наверняка зашифровал в своих строениях. Некоторые самые отважные исследователи высказывают предположение, что в силу своей физической немощи Сантини во всём полагался на… свою сестру Алжбету, которая, кстати, по мнению исследователей, тоже была больна. Но душевно. Красивая история с этой теорией в сюжете легла в основу фильма «Язык Сантини» режиссёра Милоша Урбана.

Некоторым образом к особому стилю Сантини привели его же заказчики, большинство из которых были представителями монашеских орденов бенедиктинцев, цистерцианев и др. Им хотелось придерживаться готических элементов и тайной символики, которая сопровождала этот стиль. При этом мастер находил совершенно новое решение для осветления костёлов. Свет играл в строениях архитектора особую роль и до сегодняшнего дня вызывает восторг у историков архитектуры и тех, кто входит в костёлы, спроектированные Сантини.

Многочисленные символы

Творчество мастера неотделимо от математики. Любопытно, что и в жизни мастера, прожившего всего 46 лет, есть определённая символика. Впервые имя Сантини среди архитекторов становится известно, когда ему было 23 года. Его творческий путь продолжается 23 года, за которые он создал столько проектов, что список их не перестают и сегодня уточнять и расширять.

Для самого Сантини особо важен был костёл Яна Непомуцкого на Зелёной горе, который он спроектировал по просьбе аббата Вацлава Веймлува. Аббата и архитектора связывали приятельские отношения, поэтому архитектор с готовностью отозвался на просьбу аббата, и с 1719 по 1722 год на Зелёной горе вырос уникальный костёл в форме пятиконечной звезды. Костёл был частью цистерцианского монастыря, множество строений которого тоже считается делом архитектора Сантини. Сам аббат относился к костёлу с неподдельным пиететом, поэтому, когда в монастыре в 1737 году начался пожар, частично захвативший и костёл, аббат не смог перенести этого и через три дня умер.

Сантини был похоронен на кладбище возле костёла Святого Яна в Оборже. К сожалению, ни костёл, ни кладбище, ни останки этого удивительного человека до наших дней не сохранились.

Ирина Кудимова

Фото: fotosoutez-bystricko.cz

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