Ян Шибик: «Фотография не может лгать»

Известный чешский фотограф Ян Шибик десять лет делает свои работы в эпицентрах природных катастроф и военных конфликтов. Пытаясь ухватить моменты, эмоции, факты, он понимает, что репортажная фотография в наши дни не имеет коммерческой ценности. В выставке под названием «Десять лет», которая проходит в Староместской ратуше до 13 марта, можно увидеть работы фотографа, историю разных событий в мире глазами одного человека. Редактор «Пражского телеграфа» Ирина Кудимова встретилась с Яном Шибиком, чтобы поговорить о судьбе фотографии, интересе к ней людей и о перспективах когда-то так ценившегося репортажного жанра.

Ян Шибик работает фотографом уже тридцать лет, но само увлечение фотосъёмкой началось намного раньше, когда он ещё был мальчишкой. Он хорошо помнит тот день, когда мама, идя навстречу интересам ребёнка, купила ему фотоаппарат «Любитель-2». Он нашёл его под ёлкой в рождественский вечер. С тех пор, пожалуй, это и началось. Первый снимок, сделанный юным фотолюбителем, не сохранился на бумаге, зато остался в памяти: в пражском зоопарке Ян фотографировал слона. Потом была более профессиональная техника – «Зенит» и долгие часы работы в тёмной лаборатории, когда удачные кадры после проявления развешивались для просушки повсюду.

Цифровая техника по душе

«Я много раз слышал от своих коллег, что они скучают по старой технике. Я о себе этого сказать не могу, что скучаю по тому времени, – говорит фотограф, – мне цифровая фотография больше по душе, потому что мне важен сюжет, эмоции, захваченное действие на фотографии. А цифровая техника для этого подходит лучше».

Взрослея, фотограф накапливал опыт, но не был уверен до конца, что ему интересно снимать. Уже позже, работая в журнале «Reflex», он снимал Прагу, людей, после работы мог целыми вечерами ездить в метро, чтобы ухватить интересные сюжеты. Так пришёл к выводу, что нужно сосредоточиться на одном жанре, чтобы лучше отшлифовать его грани.

Свою уже профессиональную деятельность Ян Шибик начинал в эпоху социализма. Его первая командировка была в декабре 1988 года в Армению, когда там произошло землетрясение. Потом работал в Азербайджане, Грузии и Приднестровье, когда эти регионы были охвачены конфликтами. Но тогда многие работы, которые были для него очень важны, оставались в «дальнем ящике». Нельзя было указывать на проблемы в Советском Союзе. Многие коллеги в тот период вообще не работали в этих регионах, потому что было ясно, что интереса к этим снимкам не будет, они останутся неопубликованными.

Ян Шибик много работал в период Бархатной революции в Чехословакии, когда страна была охвачена митингами, демонстрациями. Репортажи требуют не только быстрой реакции, но и общения с героями сюжетов. «Когда произошло землетрясение в Армении, мне помогало то, что я немного говорю по-русски, – вспоминает фотограф. – Я разговаривал с людьми, они рассказывали о себе, потом уже с большим доверием относились ко мне и моей работе. И после этого, оказавшись, например, в зоне конфликта, я общался с людьми, знакомился с ними, старался понять их».

От улиц до баррикад

Ян Шибик раньше ездил по странам Советского Союза часто. Кроме выполнения обязательной работы, он фотографировал просто для себя всё, что ему было интересно. Гулял по улицам, снимал ежедневную жизнь. Потом эти фотографии использовал в качестве иллюстрации в своей книге «Русская душа» чешский журналист Петр Вавроушка, работавший в России.

Ян Шибик на командировки в «горячие точки» охотно соглашался. Всякий раз, когда разгорался конфликт, он хотел разобраться в сути, в причинах, потому что каждая сторона говорит о них со своей точки зрения. Для фотографа важно было не только делать репортажи, но и самому разобраться в сути.

Фотограф убеждён, что фотография может отразить ситуацию объективно, когда речь идёт об определённом моменте. «До тех пор, пока вы не удаляете что-то со снимка, не используете фотошоп, чтобы, наоборот, что-то добавить, фотография не может лгать, – говорит Ян Шибик. – Журналист может добавить в тексте несколько фраз или предложений, чем исказит суть. Фотография этого делать не может, она захватывает реальное событие, факт. Может ввести людей в заблуждение тем, что они будут думать, что то, что они видят, происходит постоянно, хотя, например, событие произошло только однажды, но оно осталось на снимке».

Как говорит автор, он старается не присутствовать в своих работах, но ведь, оказавшись на одной стороне баррикад, видишь ситуацию односторонне, поэтому важно видеть то, что происходит на противоположной стороне. «Когда я был в Нагорном Карабахе, ко мне воины и на той, и на другой стороне конфликта прекрасно относились, часто хотели, чтобы я поддержал их мнение в отношении их противника, но я старался не комментировать ситуацию. Я говорил, что не могу осуждать ту или иную сторону, что для меня важно разобраться, но то, что люди с обеих сторон умирают, для меня одинаково непонятно и печально. Об этом я и говорил людям».

Учиться радоваться мелочам

Глядя на фотографии разрушенных городов после тайфуна Хайян на Филиппинах или на стройные колонны воинов северо-корейской армии, на жертвы землетрясений на Гаити и вооружённых конфликтов, невольно задумаешься, как после такой работы, где буквально заглядываешь в лицо несчастью и даже смерти, возвращаться домой, снова учиться жить. «Я думаю, что мои поездки в «горячие точки» научили меня воспринимать жизнь иначе, – убеждён Ян Шибик. – После командировки, которая продолжается обычно неделю или десять дней, я приезжаю домой, иду с друзьями выпить вина и понимаю, что здесь мир, который начинаешь ценить. Что наши проблемы ничего не стоят по сравнению с проблемами людей, оказавшихся между жизнью и смертью. И я могу радоваться мелочам. Ведь пока работаю и нахожусь в стрессовом состоянии, я точно знаю, что вернусь».

По мнению Яна Шибика, репортажи, которые он делает, и сам жанр репортажной фотографии понемногу уходят в прошлое. Журналам невыгодно держать в штате своих фотографов. Более того, многие журналы просто не выживают в наше время. И потом эти фотографии просто нельзя будет показать людям. Интернет с его возможностями не позволяет увидеть фотографию в полном объёме, с деталями, которые, может быть, очень важны для автора и которые он хочет донести зрителю.

Зарабатывать, чтобы работать

Сегодня многие фотографы делают фотографии по заказу, снимают свадьбы, важные события, это для них единственная возможность выжить. «Раньше 80% моих заработков составляли гонорары за мои работы, остальное – были разные акции. Такие как лекции, ворк-шопы. Сейчас это наоборот. Теперь чтобы заработать на поездки, командировки, приходится подрабатывать иначе. Но я считаю, что и это хорошо, потому что в любом случае это связано с фотографией, то есть с моим любимым делом».

Сегодня Ян Шибик учит людей снимать на мобильные телефоны, потому что им это интересно. Автор не против новых технологий. Он понимает, что человека с фотоаппаратом многие сразу видят и стараются уйти из кадра. Выгодой мобильного телефона является то, что с телефоном сегодня каждый, и это не вызывает у людей тревоги – в этом, по мнению Яна Шибика, преимущество мобильного телефона, с помощью которого он и учит людей делать качественные фотографии.

Людей нет, фотографии остались

Работа фотографом-репортёром в экстремальных ситуациях, там, где что-то происходит, чревата ещё и тем, что не все люди, которые были героями репортажей Яна Шибика, дожили до сегодняшнего дня. Самое глубокое впечатление на него когда-то произвели люди, больные СПИДом. С ними он работал в Одессе чуть больше 10 лет назад, когда портовый город бил тревогу из-за стремительно растущего числа больных.

«Я был шесть раз в Одессе, чтобы перед тем как начать работать с этими людьми, находящимися на последней стадии заболевания, заслужить их доверие, – вспоминает Ян Шибик. Они не хотели просто общаться, не то что фотографироваться. Это были люди, ожидавшие смерть. Кто-то из них был в больницах, некоторые жили дома, с родными. Они не хотели, чтобы их кто-то жалел. Однажды, уезжая, я сказал, что лечу в Нью-Йорк. Они, зная, что там уже никогда не смогут побывать, попросили меня прислать оттуда открытку. Когда я вернулся в следующий раз в Одессу, увидел на полочке свою открытку, отправленную им из Нью-Йорка. Было видно, что её подержало в руках много людей. И для них было важно, что я не забыл своё обещание и помнил о них в своей поездке». После этого несколько человек пришли к фотографу и согласились сниматься. Сейчас из них уже нет никого в живых.

Страх приходит с возрастом

Будучи молодым, Ян Шибик, уезжая в командировки, которые часто выбирал сам, мало задумывался об опасности. Просто хотел себе и другим доказать, что способен работать в таких условиях. «Чем старше человек, тем серьёзней он задумается: стоит ли хорошая фотография вашей жизни, – говорит фотограф. – Сейчас я уже многое вижу иначе». Опасность может приходить и неожиданно. Например, во время страшного землетрясения на Гаити в 2010 году, куда поехал в командировку фотограф, была разрушена тюрьма, из которой убежали заключённые, представлявшие серьёзную опасность тем, кто уже пережил страшную трагедию.

Там, где находиться совсем небезопасно, Ян Шибик берёт сопровождающего и машину, но их услуги стоят очень дорого, а единственной помощью может быть лишь то, что кто-то из них успеет вовремя предупредить о возможной опасности.

И тем не менее выставка в Староместской ратуше – лишь подведение итогов за последние десять насыщенных событиями лет, после которых Ян Шибик планирует новые поездки по миру, который, увы, не щадит нас и пока не обещает покоя.

Вставка

Ян Шибик (1963, Прага) – чешский фоторепортёр. С 1993 года работает в журнале «Reflex». Известен своими фотографиями из «горячих точек». Обладатель третьей премии в категории «Спортивные события» в конкурсе World Press Photo, дважды становился главным победителем конкурса Czech Press Photo. За время работы в журнале совершил больше 200 поездок в разные уголки земли. Запечатлел конец коммунистической эпохи в странах Восточной Европы, падение Берлинской стены, войны в Афганистане, Хорватии, Боснии, Косове, голод в Судане, Сомали и Эфиопии и мн. др. Одной из тем, с которой работал на протяжении многих лет, были репортажи о футбольных фанатах.

Ирина Кудимова

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