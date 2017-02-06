За впечатлениями в Пльзень

Что первым приходит на ум при упоминании города Пльзень? – Пиво. Однако жители этого города считают, что это не совсем так. В город едут и за впечатлениями, историей и культурой.

Пльзень – четвёртый по величине город Чехии, промышленный, коммерческий, культурный и административный центр Западной Чехии.

Нынешний город Пльзень был основан в 1295 году по указу короля Вацлава II, так как находившийся рядом Пльзень (ныне – Старый Пльзенец) уже не удовлетворял потребности королевства с точки зрения обороны и безопасности. Учитывая то, что город находился неподалёку от Праги, он начал расти быстрыми темпами. Пльзень не вырастал на месте поселения или городища, а был построен по королевскому указу на равнине сразу как город. По разработанному плану город был разбит на кварталы с огромной центральной площадью, одной из самых больших в Европе. Улицы города Пльзень пересекались в центре исключительно под прямым углом. Площадь в те годы была не только торговым местом – у площади располагались кладбище, несколько озёр с запасами воды, собор Святого Варфоломея.

Когда приезжаешь сюда, этот город тебя окутывает каким-то особым спокойствием и уютом. Давайте прогуляемся немного и окунёмся в эту атмосферу.

Собор Святого Варфоломея: исполняющий желания

Этот шпиль высотой 102 метра виден в городе практически отовсюду. Это самое высокое храмовое сооружение в Чешской Республике, которым жители города по праву гордятся. В старых европейских городах редко увидишь такое большое строение целиком – улицы узкие и плотно застроены. Здесь всё по-другому. Вот он, прямо посередине площади Республики – величественный готический собор, ровесник города.

Первое письменное упоминание о храме встречается в завещании горожанина Вольфрама Цвиллингера, в котором он отказал храму свою сушильню и солодовню с просьбой молиться за спасение его души. Было это в 1307 году. Поначалу храм находился под покровительством чешского короля, пока в 1310 году король Генрих Хорутанский (т.е. Каринтийский), которому было мало дела до событий в Чехии, не передал этот храм под управление Тевтонскому ордену. Видимо, этот акт не был до конца закреплен юридически, так как в 1322 году следующему королю, Иоганну Люксембургскому, права тевтонцев на храм пришлось подтверждать снова.

К началу гуситских войн главный пльзеньский храм был почти достроен – были полностью возведены стены, сооружена кровля, а северная башня (их было две в первоначальном проекте) выросла до уровня венчающего карниза, примерно на 60 метров от земли.

В 1419 году часть горожан, которая приняла сторону гуситов, открыла им городские ворота, но их власть продержалась в городе лишь один год. В 1420 году Пльзень занимает католическое войско и город становится надёжным оплотом католической церкви. Потом гуситы ещё четыре раза осаждали город, но все их попытки им овладеть были неудачными. Особо памятной стала оборона города в 1433-1434 годах, когда во время одной из успешных вылазок пльзенцам удалось захватить удивительный трофей – верблюда. С тех пор верблюд красуется на гербе города Пльзень.

По окончании гуситских войн постройка храма возобновилась. Автором дальнейшего строительства, но уже на новый лад, стал Эрхард Бауэр из Айхштадта. Была возведена новая крыша, опирающаяся теперь уже на круглые колонны и увенчанная башенкой. Была окончена северная башня, шпиль которой вырос до уровня 103 метров от земли, а до строительства южной так дело никогда и не дошло.

Последующие столетия прошли для храма довольно мирно, но в период с 1528 по 1835 год в церкви проводился лишь мелкий ремонт, что оставило заметные следы на стенах храма и в часовне рода Штернберков, их родовой усыпальнице, пристроенной к южной части пресбитерия в 70-80-х годах XV века. Во время грозы в одну из февральских ночей 1835 года в шпиль башни попала молния и разрушила его. Спустя два года на башню водрузили новый шпиль, но он был лишь упрощённой копией старого.

В 1870 году восточный фронтон упал на пресбитерий и Штернберкскую часовню. И это стало последней каплей.

Готика-победитель

В 1879 году за реставрацию костела взялся знаменитый венский реставратор Йозеф Моцкер, к тому времени уже известный в Чехии своей реконструкцией башен Карлова моста, собора Святого Вита, базилики Святых Петра и Павла в Вышеграде, храмов Святой Варвары в Кутной Горе и Петра на Поржичи в Праге.

Всё, что нельзя было отнести к готическому стилю, из храма было удалено. Отремонтировав свод, Моцкер убрал главный алтарь барочного стиля. Кроме этого, были удалены ренессансные фронтоны и 24 алтаря, также выполненные в стиле барокко. В дальнейшем работы по реконструкции продолжил архитектор Камиль Гилберт. Результаты трудов Моцкера и Гилберта с тех пор видит каждый, оказавшийся в этом храме.

Основной достопримечательностью собора является его главный алтарь в нише которого находится скульптура Девы Марии с младенцем Христом – «Пльзеньская Мадонна» высотой 1,34 м из песчанистого мергеля, изготовленная в 1390 году неизвестным автором. Она является одной из ценнейших готических скульптур Чехии и знаменитым объектом паломничества. Над входом в собор на хорах располагается орган 1894 года.

В башне собора находится прекрасная смотровая площадка, с которой на высоте в 62 метра открываются потрясающиеся виды на город и его окрестности.

В городе Пльзень есть поверье, что собор Святого Варфоломея тоже умеет исполнять желания. Считается, что если прикоснуться к одиннадцатому слева ангелочку на ажурной решетке, находящейся в стене пресбитерия и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Ангелочка увидите сразу, не сомневайтесь.

Ратуша

Тут же, на площади, находится еще один культурный памятник, достойный внимания – городская ратуша, сохранившая свой ренессансный облик и отделку в технике сграффито.

Когда к XV веку город разросся, здание ратуши, в которой заседал городской совет и решались все вопросы жизни города, стало мало и было принятно решение купить самый большой дом в городе для его нужд. В середине века было решено его перестроить и за объект взялся итальянский архитектор Джованни де Статиа, придав зданию новый облик.

Ратуша стала первым в городе зданием в стиле Ренессанс. Если приглядеться, фасад украшают несколько изображений. На них можно разобрать портреты королей Иоанна Люксембургского, Вацлава II, Рудольфа II. Здание ратуши в своё время вдохновило известного чешского архитектора Антонина Вигла, родившегося и учившегося здесь, стать основоположником стиля неоренессанс в Чехии. Здание по-прежнему занимает городской магистрат. В этом году, если найдется подрядчик, внутри будет установлен лифт.

Большая синагога

Вообще их за все время было три. Самая старая не сохранилась, та, которую называют Старой, затерялась в закоулках центра, а эта – третья по величине синагога в мире, потому и называется Большой. Самая большая синагога находится в Нью-Йорке, вторая – в Будапеште. А если честно, местные жители сомневаются, что она — третья. Говорят, что им не верится, что в таком огромном мире всего лишь две синагоги больше пльзеньской. Мы будем верить официальным источникам.

К концу XIX столетия еврейская община в городе насчитывала более 2000 человек, и вопрос о новой синагоге для неё стоял достаточно остро. Контракт на её постройку был предложен архитектору Флейшеру из Вены, и первый камень в основание постройки был заложен в 1888 году. Согласно проекту, предложенного Флейшером, синагога дожна была получить готический, довольно строгий вид и выглядела бы как католический костел. Украшением должны были стать две башни, по 62 метра каждая.

Магистрат города идею отмёл, заявив, что тень от таких высоких башен будет ложиться на собор Святого Варфоломея, а это невозможно. В итоге победил проект архитектора Эммануэля Клотца, решившего, что синагога должна выглядеть по-восточному. В итоге здание было построено в романско-мавританском стиле с элементами готики. Синагога имеет гранитный устой и две 45-метровые башни. Стройка была окончена в 1893 году и обошлась еврейской общине в 162 138 золотых. Еврейская община города сильно пострадала от Холокоста, домой из концлагерей мало кто вернулся. Богослужения там больше не проводятся.

Городской театр

Прямо напротив синагоги, через улицу, увидим ещё одну достопримечательность города. На сей раз не только архитектурную, но и культурную. Предназначение этого здания лекго узнать, это театр. Постройка этого театра началась в 1890 году, когда разросшемуся городу стало не хватать старого театра. Автором проекта стал чешский архитектор Антонин Балшанек. Хотя его проект в первоначальном конкурсе занял лишь четвёртое место, троих первых победителей отверг всё тот же городской магистрат как «чересчур венские». Театр открыл свои двери горожанам 27 сентября 1902 года постановкой оперы «Либуше». Театр носит имя Йозефа Каэтана Тыла, поэта и драматурга, автора слов к национальному гимну Чехии, долгое время жившего, творившего и умершего в Пльзене.

В настоящее время в театре дают оперу, балет и мюзиклы. Среди постановок есть очень знакомые русскому уху названия, такие как «Лебединое озеро» или «Евгений Онегин». Театр очень гордится своей балетной труппой.

И, пожалуйста не забудьте про пиво. Прямо на территории пивзавода «Пльзеньский праздрой», в подземелье, находится один из самых больших ресторанов в Чехии. Там одновременно могут разместиться 550 любителей пива и чешской кухни. Потом, купив сувениры, можно продолжить культурную программу, например, тут же заказать экскурсию и посмотреть, как варится пльзеньское пиво.

Александр Авдеенко

Фото: italporphyry.eu

Похожие статьи