Защити свои права!

Мы с женой уже оба на пенсии. Пенсии, конечно, на нормальную жизнь не хватает, поэтому мы нашли себе подработку. В связи с этим у меня вопрос: как я должен получать расчёт – выписывать фактуру о проведённой работе или существует иной способ? Какие документы нужно оформить жене, чтобы у неё не возникло проблем? Нужно ли нам при этом платить какие-то налоги и от чего это зависит?

Алексей Андреевич, Брно.

В Вашей ситуации всё зависит от дохода. Но в любом случае для Вас было бы самым лучшим вариантом оформить индивидуальную деятельность, для чего Вам нужно прийти в мэрию по месту жительства в так называемый živnostenský úřad и там оформить лицензию на Вашу предпринимательскую деятельность. После этого Вы на законных основаниях можете выписывать фактуры и получать плату за Ваш труд, но при этом Вы не должны забывать, что будете платить подоходный налог. Его величина зависит от дохода и из этого рассчитывается. Вам проще, получив оплату, сразу же обратиться к бухгалтеру фирмы, в которой Вы трудитесь, где Вам смогут подсказать, как рассчитать подоходный налог, исходя из итоговой суммы.

Можно также работать по договору о проводимых работах (dohodu o provedení práce), его можно заключить сразу с несколькими работодателями, но налог придётся платить в любом случае. Как, впрочем, и Вашей жене, которой тоже желательно работать по договору о выполненных работах или по лицензии. Имейте ввиду, что в зависимости от величины дохода Вам может быть придётся платить и социальный налог. Точно могу сказать, что от медицинской страховки Вы освобождаетесь.

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