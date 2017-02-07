Защити свои права!

Я приехал в Чехию по визе на полгода, заканчиваю неаккредитованные курсы чешского языка. После того как их закончу, собираюсь поступать в государственное высшее учебное заведение, которое, конечно, является аккредитованным. Но я слышал, что цель пребывания нельзя менять два года. Значит ли это, что продлив ещё раз визу для обучения на курсах, я могу сделать вид на временное жительство? Можно ли в это время попытаться поменять цель пребывания, после чего поступить в вуз? Достаточно ли теперь записаться на летние курсы?

Сергей, студент, Пльзень

Это очень частая проблема, с которой из года в год сталкиваются молодые абитуриенты, приехавшие в Чехию. Хочу предупредить и тем самым вооружить Вас, чтобы Вы не питали напрасных надежд. Можно перейти из неаккредитованной школы в аккредитованную только в случае, если Вы уже получили вид на временное место жительства. Ошибочно думать, что ВНЖ дают всегда при первом продлении визы. ВНЖ дадут, если Вам удастся продлить визу более чем на полгода, чтобы в итоге Ваше пребывание покрывало год.

В Вашем случае выходит только восемь месяцев, а это значит, что и после продления останется виза прежнего образца и при продлении необходимо сохранить ту же цель пребывания. В противном случае при поступлении в государственное высшее учебное заведение подать заявление на визу возможно только через посольство Чехии в Вашей страней. Так что в Вашем случае получить ВНЖ и поменять цель пребывания возможно, записавшись на более длительные (чем трёхмесячные летние) курсы.

Похожие статьи