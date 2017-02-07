Защити свои права!

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По-моему, я просрочил срок подачи заявления на продление долговременного проживания. Какие существуют установленные сроки? Что делать, если они действительно упущены?

Николай П., Карловы Вары

Если Вы подаёте документы на оформление или продление долговременного или постоянного проживания, очень важно уложиться в установленные сроки. Максимальный срок подачи документов – за 90 дней, минимальный – за 14. Вам нужно заполнить зелёный бланк и отдать его на рассмотрение в отделении департамента по делам беженцев и миграционной политики Министерства внутренних дел. Ваше заявление будет рассмотрено быстрее, если Вы одновременно с ним подадите все документы, требуемые по закону (список есть прямо на стенде в отделении).

Если Вы не успели собрать все необходимые документы, то подайте заявление и заполненный бланк. Так Вы сможете избежать несоблюдение сроков, а позже донесите оставшиеся документы. С другой стороны, в ходе рассмотрения Вашего заявления, Вам могут написать письмо с перечнем всех документов, которых не хватает для рассмотрения Вашего заявления. Там, конечно, будет указан срок, до которого Вы должны отослать все бумаги. Его тоже необходимо соблюсти.

Если Вы по какой-то причине не подали заявление в оговоренные сроки, то с продлением проживания могут возникнуть проблемы. Изменить ситуацию в Вашу пользу может только очень серьёзная причина, например, важное заболевание. Но чтобы это доказать, Вам понадобиться подтверждение от врача. По истечении срока, указанного в справке от врача, документы и заявление должны быть поданы в течение 3-х дней. При этом вместе с заявлением нужно написать прошение с изложением причин опоздания и указать, что справка прилагается.

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