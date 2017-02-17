Защити свои права!

Я сама из России, живу в Чехии 5 лет как член семьи гражданина ЕС, документ prechodní pobyt выдали на 5 лет на основании сожительства с чехом, с которым мы за эти года разошлись, и он точно об этом факте не уведомил никого, в частности, полицию.

Но всё же на сегодняшний день мой документ истекает, а продлить его нет возможности, хотя бывший сожитель и не против, но я знаю, что будут проверки, а я уже давно живу с моим новым парнем, который не гражданин ЕС. Мы опять же хотим, но не можем зарегистрировать наш союз, так как я боюсь потерять документы. Вопрос заключается в следующем: как я могу получить ПМЖ, ведь нет разницы, как и с кем я тут, главное, что 5 лет прошло? Или нужно доказывать, что через 5 лет мы все ещё вместе? Я слышала , что уже нет разницы, важен сам факт постоянного проживания в течение 5 лет, так ли это?

Дарья, Брно

Ваш вопрос касается одной из самых каверзных проблем в жизни наших сограждан, которые сожительствуют с местными жителями – гражданами ЕС, получают prechodní pobyt на 5 лет, в течение которых по какой-либо причине успевают разойтись. Эта тема действительно «тонкий лед»! Хочу оградить от ошибки.

Для получения ПМЖ есть 2 пути: подать заявление в отделение ЕС Министерства внутренних дел ЧР. Неважно, сколько лет прошло, здесь важен тот факт, что вы всё-таки с гражданином ЕС по-прежнему имеете партнёрские отношения и ведёте общее хозяйство. В Вашем случае этого нет, поэтому Ваши опасения по поводу проверок обоснованы. Они действительно будут. Даже если Вас не будет дома, будут опрашивать Ваших соседей, и пока не будет подтверждений, рассчитывать на положительный исход не стоит.

После 5 лет проживания подаётся заявление на ПМЖ в отделение для граждан третьих стран, и здесь не важно, с кем и как Вы живёте, принципиально, что 5 лет, сам факт. Однако здесь важно доказать, на что живёте, то есть показать свои доходы. А каверзность данной темы заключается в том, что со своей визой prechodní pobyt Вы не можете идти в отделение для граждан третьих стран.

Документы у Вас примут, а за пару месяцев пришлют по почте назад. Поэтому как только наступит последний день действия пятилетнего документа, нужно обратиться в МВД ЕС и заявить, что, мол, характерами не сошлись, вместе не живём, на что они Вам поставят выездную визу в Ваш паспорт РФ, а потом можно отправляться в отделение для граждан третьих стран с заявлением на ПМЖ, где важно предоставить документы, что у Вас достаточно средств на то, чтобы себя обеспечивать.

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