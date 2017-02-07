Жертвы этой зимы: огурцы, кабачки, китайская капуста

Мороз уничтожил продукцию земледельцев на юге Европы, отечественные производители уже опустошили запасы. Ситуация в феврале и марте будет критическая.

Долгая зима и необычно сильные морозы в местах, где такие проявления климата не характерны, испортила практически весь урожай овощей. Испанские и итальянские производители огурцов, кабачков, китайской и белокочанной капусты, и других овощей сообщили, что для этого зимнего сезона не в состоянии доставить определённое количество продукции, которое требуют магазины.

Отечественные супермаркеты уже как несколько дней ощущают на себе эту ситуацию – цены на овощи радикально возросли. Огурцы, например, на половину, наибольше подорожали китайская и белокочанная капуста — в некоторых местах более, чем на 100%.

Компенсировать испорченный урожай из южной Европы отечественной продукцией не представляется возможным, так как Чехия большинство овощей довозит, а местные фермеры могут удовлетворить лишь 30%-40% спроса. Импорт из других регионов, как Америка, обойдётся ещё дороже.

Фото: prelest.com

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