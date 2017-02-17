Зоопарк из-за за птичьего гриппа потерял пеликана

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В зоопарке города Либерец от птичьего гриппа умерла самка серого пеликана. Это вымирающий вид семейства пеликановых, поэтому остальные три самки будут сохранены и находятся в данный момент до 24-го февраля под особым наблюдением .
«Они являются генетически ценным.», — сказала пресс-секретарь зоопарка Барбара Тесаршова.
В либерецком зоопарке это уже второй случай птичьего гриппа, неделю назад здесь умер лебедь. Ещё четыре лебедя и четыре гуся пришлось умертвить.
«До сих пор не наблюдалось проявление никаких симптомов. Питаются нормально, отклонения в этом плане указывало бы на первый признак болезни.», — прокомментировала Тесаршова положение оставшихся пеликанов.
Фото: ZOO Liberec, aktualne.cz
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