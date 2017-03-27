250 млн крон из бюджета

Министерство образования, молодежи и спорта подготовило призыв, ориентированный на высшие специализированные школы, которые могут в период с 4 апреля по 31 августа 2017 года получить до 250 млн крон за разработанный проект в экономической, гуманитарной, технической, медицинской и педагогической областях.

» Для высших школ мы подготовили впервые в истории такой призыв. Отмечены будут концептуальные проекты, которые направленны, например, на создание и использование открытых электронных ресурсов для профессионального обучения иностранного языка или специализированных предметов, «сказал Вацлав Велчовский, заместитель директора отдела Управления оперативными программами.

Получить дотацию от министерства имеют шанс проекты, которые сосредоточенны на современные методы оценки учащихся, развитии дополнительного образования в Вузах, инновации в профессиональной практике и другие.

Фото: business-m.eu

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