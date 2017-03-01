Всё под контролем

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
- ТВ-программа
Сегодня, 1го марта началась вторая волна обязательной электронной регистрации прибыли для всех розничных магазинов.
В настоящее время только 113 тысяч предпринимателей розничной и оптовой торговли подключились к системе электронной регистрации продаж (EET). Это количество не составляет даже половины от предполагаемого. Однако система учёта и в этом случает испытывает на себе тест на выносливость. Проблемы, возникшие у бизнесменов известны только в единичных случаях.
«Всё идёт в полном порядке. С технической точки зрения система готова выдержать не только первую и вторую волну, но третью и четвёртую, » — сказал пресс-секретарь финансового управления Петра Петлахова.
С полуночи увеличилось количество записей в системе более, чем 1,1 миллион. В течение сегодняшнего дня ожидается их возрастание ещё в более быстром темпе.
Реакция предпринимателей на новую обязательную регистрацию в системе электронных доходов различная – кто-то видит это, как издевательство над бизнесменами, а кто –то рассматривает, как один из вариантов борьбы с теневой экономикой .
Свежие комментарии