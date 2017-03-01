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Всё под контролем

Илюстрационное фото

Сегодня,  1го марта началась вторая волна обязательной электронной регистрации прибыли для всех розничных магазинов.

В настоящее время только 113 тысяч предпринимателей розничной и оптовой торговли  подключились к системе электронной регистрации продаж (EET). Это количество не составляет даже половины от предполагаемого.  Однако система учёта и в этом случает испытывает на себе  тест на выносливость. Проблемы, возникшие у бизнесменов известны только в единичных случаях.

 

«Всё идёт в полном порядке. С технической точки зрения система  готова выдержать не только первую и вторую волну, но третью и четвёртую, » — сказал пресс-секретарь финансового управления Петра Петлахова.

С полуночи увеличилось  количество записей в системе более, чем  1,1 миллион.  В течение сегодняшнего дня ожидается их возрастание ещё в более быстром темпе.
Реакция предпринимателей на новую обязательную регистрацию в системе электронных доходов различная – кто-то видит это,  как издевательство над бизнесменами, а кто –то рассматривает, как один из вариантов борьбы с теневой экономикой .

 

 

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