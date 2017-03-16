Алгоритм питания

Каждый человек ест каждый день и не один раз. Однако далеко не все это делают правильно. Во всяком случае так считают специалисты-диетологи, которые до сих пор не могут прийти к однозначному выводу: какой же тип питания самый здоровый?

Смешанное питание

Смешанный тип питания – самый демократичный. Он подразумевает возможность употребления в пищу всех продуктов. Его можно разделить на две подгруппы:

Есть можно все растительные и животные продукты, включая и «модифицированные» современной гастрономией.

Есть можно только «натуральные» животные и растительные продукты.

К первой подгруппе относятся в основном жители городов, у которых нет возможности «отследить» происхождение продуктов и весь их путь к потребителю. Вторую подгруппу составляют те, кто может себе позволить питаться только тем, что сами вырастили, либо покупать продукты в специальных био-магазинах.

Но насколько более здоровым является второй тип смешанного питания? Четкого ответа нет. У диетологов под рукой нет статистических исследований, а поскольку организм каждого человека индивидуален, то установить вред или пользу часто вообще невозможно. Поэтому остаётся лишь уповать на то, что меньшее количество жиров более полезно, чем их избыток.

Вегетарианство

Вегетарианство – это система питания, которая предполагает отказ от употребления животных продуктов, т.е. мяса и рыбы, но при этом допускающая употребление продуктов животного происхождения – молока, яиц и т.п. Как считают ученые, на нашей планете живёт не так уж и мало вегетарианцев – их от 10% до 20% общего населения.

Изначально вегетарианство опиралось на этический подход и к здоровью никакого отношения не имело. Но постепенно это явление стало подвергаться научному изучению, своё веское слово сказали врачи, и оказалось, что вегетарианство очень даже полезно для здоровья. Кстати, среди самих приверженцев вегетарианства единства не наблюдается: кто-то по-прежнему подходит к такому питанию с этической точки зрения и не очень-то жалует тех, кто рассматривает вегетарианство исключительно как систему здорового питания.

Скептики считают, что свой отказ от мяса вегетарианцы часто компенсируют углеводами – выпечкой и сладостями. При этом они просто сменили риски – с инфаркта на диабет.

Современный ресторан специально для вегетарианцев – «Estrella», где подают блюда из сезонных продуктов чешской и интернациональной кухонь (Opatovická 17, Praha 1. Средний чек – 180 крон).

Веганство

Веганы питаются только термически обработанной растительной пищей. Они отказываются не только от продуктов животного происхождения, но даже от тех, которые по их мнению получены путём принуждения и насилия, например, от молока и мёда. Преимущества такого типа питания довольно сомнительны. Веганы добровольно лишают себя белков и жиров животного происхождения, а также всех витаминов и микроэлементов. За счёт растительной пищи этот дефицит покрыть невозможно.

Как рассказала «ПТ» диетолог клиники «Svět Zdraví» Камила Новотна, в животных продуктах витамины содержатся в «готовом» виде. А при употреблении растительных продуктов задача «синтеза» витаминов из исходных, содержащихся в пище веществ ложится на печень (в большей) и кишечник (в меньшей) степени. С данной задачей, вообще-то несвойственной человеческому организму, эти органы справляются, но испытывают при этом серьёзные перегрузки, что и приводит у веганов к проблемам со здоровьем.

Так, печень достаточно быстро «привыкает» к необходимости синтезировать витамины из получаемых с растительной пищей исходных веществ. Но вот кишечник, синтезируя витамины, не успевает очищаться и уже не может сохранять нормальную микрофлору. Со временем кишечник «сбоит» всё чаще и всё серьёзнее, и в организме вегана начинают накапливаться авитаминозы. Сначала симптоматика их слабая, неявная, но постепенно данная проблема встаёт перед веганом во весь рост.

Сеть веганских ресторанов «Loving Hut» ,Truhlářská 20, Praha 1. Средний чек – 210 крон.

Сыроедение

Сыроедение подразумевает употребление всех продуктов питания в необработанном (сыром) виде. В отношении овощей и фруктов это совершенно правильно и прекрасно соотносится с принципами здорового питания. Но поскольку регулярно поедать сырые рыбу или мясо затруднительно, то в конечном итоге большинство из адептов этого модного направления питания «сосредотачивается» преимущественно на пище растительного происхождения.

В итоге сыроеды полностью избавляются от животных продуктов и термически обработанной растительной пищи, что заставляет организм полностью перестраиваться на другой, несвойственный человеку обмен веществ, – говорит Камила Новотна.

Если сделать слишком резкий переход с традиционного смешанного питания на сыроедение, тело будет попросту голодать, так как не сможет усваивать подобную еду. И речь тут пойдет о дефиците не только витаминов, но и основных питательных веществ: белков, жиров и углеводов.

Наиболее популярный у столичных сыроедов ресторан – «Rawcha» (Na Poříčí 8, Praha 1. Средний чек – 190 крон).

Как изменить свой тип питания и нужно ли это делать?

Если же вы всерьёз задумываетесь об изменении типа питания, нужно прежде всего ответить самому себе на следующие вопросы: что я имею на сегодняшний день? И что мне нужно менять? Начать лучше с самого детства – ведь именно там формируются наши пищевые привычки и пищевое поведение.

Стоит обратить внимание и на количество животных продуктов, присутствующих в рационе питания на протяжении жизни. Меняя свое питание, следует помнить одно: еда должна быть полноценной и доставлять удовольствие. Этого можно достичь только планомерной работой, но никак не резким скачком. Только так можно перестроить свой организм, чтобы он полностью усваивал полезные вещества из пищи и эффективно очищал себя от её вредных компонентов.

Константин Байдан

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