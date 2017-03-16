Анна Парвати: «Путь складывается под ногами идущего»

Писатель, психолог и путешественница Анна Парвати ведёт в Праге психологические тренинги и пишет книги во время своих путешествий по разным странам. О том, как ей удается всё это совмещать, она рассказала «Пражскому телеграфу».

Вы называете себя писательницей и психологом. Чего в Вас больше?

Я пишу с 8 лет, и сейчас утром, когда я встаю, я чаще всего пишу. Не помню, кому принадлежит эта цитата: «Творить – единственный способ не сойти с ума». В каком-то смысле творчество является для меня способом проживать свою жизнь и разбираться с какими-то собственными запутанностями. Свою книгу «Индийский цикл» я изначально выкладывала в сети, и у меня не было никакой идеи публиковать её. Но я получила множество откликов, оказалось, что мои собственные переживания отражают чьи-то ещё. Как психолог, я знаю: несмотря на то что история каждого человека кажется особенной, базовые коллизии и проблемы у нас совпадают. Я в этом смысле не питаю иллюзий, что они уникальны. И знаю, что мои тексты при всей их кажущейся индивидуальности помогают другим людям найти ответы на свои вопросы. Поэтому по вечерам я провожу психологические тренинги – и это тоже часть моей работы.

Тем не менее по первому образованию Вы журналист и даже какое-то время работали по этой профессии…

Да, я писала для журналов «Русский репортер», «Вокруг света», «Собеседник». Но потом как-то разочаровалась в этой профессии. В журналистике то, о чем пишешь сегодня, завтра не будет иметь никакого смысла, завтра придут «новые» новости, и волна прибоя смоет всё, что ты нарисовал на песке. То, что я пишу сейчас, трогает меня и читателей. Для меня это – совершенно другая смысловая нагрузка, гораздо большая.

Вы сами пишете о том, что всего за одно десятилетие сменили несколько профессий, отношений, даже стран. Не кажется ли Вам, что такая разносторонняя деятельность рождает некоторую поверхностность?

Это история моего личного пути, отражение моего темперамента и исканий. Кому-то важнее стабильность, и я уважаю этот выбор. Естественно, человек, который 10 лет посвятил себя одной профессии, добивается в обществе большего уважения и доверия. Для других, к ним я и отношусь, важнее разнообразие и постоянно новые вызовы. Я верю в то, что путь складывается под ногами идущего. Нет смысла вдыхать жизнь в то, что отжило свой срок.

Поработав журналистом, Вы посвятили себя психологии. Почему ей?

Дело в том, что на протяжении нескольких лет я работала тарологом. С 12 лет начала интересоваться Таро и эзотерикой, а в 20 лет это стало моей профессией. В Таро есть разные подходы. Один чисто прогностический, другой скорее психологический. Я консультировала в психологическом ключе, когда ты не просто пытаешься увидеть в картах будущее человека, но и объяснить, какие шаблоны его поведения и мышления создают ситуацию, которой он недоволен. В какой-то момент я почувствовала, что профессиональных знаний по психологии мне стало не хватать. Я задалась вопросом, могу ли я помогать людям еще эффективней. Не просто находить причины проблем, но и прорабатывать их.

Как Вы оказались в Праге?

Это не секрет, я об этом писала и в книге. Я развелась, и моя история с Петербургом, где я жила, заканчивалась, равно как и моя профессия таролога. И я подумала, что хорошая терапия от всего происходящего – это поехать куда-нибудь. Одним из пунктов была Прага. Я помню отлично этот момент, когда я сидела на берегу Влтавы и думала о том, что сейчас у меня нет ни профессии, ни дома. Но большое количество подарков судьбы мы не можем спланировать самостоятельно. Так получилось, что в Праге мы встретились с моим нынешним мужем. Мы были знакомы и раньше, а наша встреча в Праге была случайным совпадением. С тех пор мы вместе. Полгода жили в Китае, и вот уже почти три – в Праге.

Вы родились в Москве, жили в Санкт-Петербурге, сейчас в Праге. Где Вы чувствуете себя дома?

За свою жизнь я поменяла полтора десятка домов, и у меня размытое ощущение дома. Москва – точно нет. В Москве истории так быстро стираются, в каждый мой приезд она неузнаваема. Дом, в котором я жила десять лет назад, огорожен и, например, во двор уже не зайти, привычных мест уже и нет на карте. Это город, который пожирает себя сам. Поэтому в нашей с мужем пражской квартире висит табличка: «Мой дом – там, где ты».

А Ваши книги написаны в основном в путешествиях…

Двухтомник «Индийский цикл. Китайский цикл» написан в поездках по этим странам, но это не травелог в классическом понимании. Это история женского пути и история развития отношений. К осени книга будет переиздана в одном московском издательстве, и сейчас я пишу к ней третью часть. Но о чем она, пока секрет.

Ваши книги очень личные. У Вас не возникает с этим проблем?

Мои близкие понимают, что это – моя работа. Например, моей любимой художницей является Фрида Кало. Большая часть ее творческого наследия – это её собственные очень честные автопортреты, которые она рисовала с юности, пребывая в самых разных физических и эмоциональных состояниях. В этом их красота и сила. В конечном счете, когда личная история проходит через призму слов, да и редакторскую правку (смеётся), она становится больше художественной прозой, чем дневниковой историей. А если бы историю индийского или китайского циклов рассказал мой муж, она выглядела бы совершенно иначе.

Вы постоянно возвращаетесь в Индию. Почему?

В Индию я лечу через месяц уже в десятый раз. Две недели в буддистском храме ждут меня. Знаете, есть феномен «раненого целителя» – когда люди занимаются «помогающей» профессией, они изначально работают со своими собственными проблемами, с собственным грузом. В Индии я медитирую, разгребаю собственные «завалы», с разных сторон познаю и сближаюсь с этой удивительной страной.

Во время Вашей первой поездки в Индию вы прошли практику Випассана. Обет молчания и 10-часовая медитация в течение 10 дней – не слишком ли это серьезное испытание?

На самом деле я проходила Випассану четыре раза. В первый раз это и правда было экстремально тяжело. Ты отрезан от любых источников информации: нельзя ни читать, ни писать, ни слушать музыку. Нельзя даже носить украшения, потому что они отвлекают тебя и других: ими можно играть. Кажется, что первую Випассану я закончила лишь благодаря желанию не ударить в грязь лицом перед друзьями. Но практика прочищает, это – такой digital детокс. Во время медитации постоянно приходят какие-то творческие идеи. Их сразу хочется записать, поэтому обет, который я пару раз нарушала во время Випассаны, – это писательство. В Праге на моих мастер-классах по раскрытию творческих способностей «Dream Big! Инструменты для яркой жизни» мы прорабатываем тему того, как быть постоянно в потоке вдохновения. Ко мне самой вдохновение приходит в полной тишине, например, во время медитации и в процессе самого написания текстов. Знаете, Пабло Пикассо говорил: «Когда вдохновение приходит ко мне, оно застает меня за работой».

Как Вы начали вести тренинги?

Я пришла в Event space Křižovatka (студия для различных мероприятий), на Вацлавской площади по чистой случайности год назад и начала вести мини-курс по Индии: рассказывала о культуре, традициях, развенчивала устоявшиеся суеверия об этой стране, делилась разнообразным опытом жизни там. Но я всегда мечтала вести тренинги личностного роста, на которые раньше часто ходила сама. И хозяин этого места, Евгений Фролов, предоставил мне такую возможность. Я вела курс по книге Джулии Кэмерон «Путь художника» (теперь он перерос в цикл мастер-классов Dream Big!). Он ориентирован на людей, которые хотят открыть в себе творческие способности, не обязательно связанные с искусством. Приходят и маркетологи, и экономисты, и студенты. А один бизнесмен на последнем потоке принёс к концу занятия потрясающий рассказ. Зачитал его, и вся группа заплакала. В течение курса в людях порой раскрывается такая красота, и это просто чудо и счастье, что я её вижу.

Женский тренинг возник случайно, после того как на одно из занятий «Путь художника» никто из мужчин не пришёл, и девушки, воспользовавшись их отсутствием, стали задавать мне всякие женские вопросы. Это было мило, и честно, и глубоко. И хотя в тот раз я не пожертвовала планом занятия, я увидела, что запрос на эти темы есть. И если раньше я отнекивалась от идеи вести женский тренинг – она казалась мне чересчур мейнстримовой – то после этого случая согласилась.

У Вас необычный псевдоним. Откуда он?

Тоже из Индии. Во время путешествия в городе Ришикеш я заглянула в один из храмов. Я всегда захожу в храмы, синагоги, мечети везде, где бываю. Там обычно тишина и прохлада – это отличное место для медитации. В индийских храмах часто к тебе подходят брамины, которые непрозрачно намекают на пожертвование. Но в том ришикешском храме брамин был совершенно другой: он рассказал историю храма, провёл целую экскурсию, а потом отказался от пожертвования и пригласил зайти снова. Я приходила в этот храм ещё не раз. Тогда я не знала, чем закончится это мое индийское путешествие, у меня не было даже обратного билета. Как-то брамин спросил меня: Когда ты вернешься домой? Я ответила, что даже не знаю, где мой дом. Мои родители живут в одном месте, любимый человек – в другом. «Шива даст тебе все», – ответил брамин. А я вдруг сказала ему, что всегда жила с ощущением, что у меня есть второе имя, но я его не помню, не встречала. И тогда брамин сказал, что отныне меня будут звать Парвати. Это имя жены бога Шивы, оно означает «горная». И с тех пор как я его «надела» на себя, я с ним живу. Оно напоминает мне о высотах человеческого духа.

Справка

Анна Парвати – ведущая тренингов, психолог, писательница

Родилась в Москве.

Училась в Институте Журналистики и Литературного Творчества (г. Москва) и в НИИ Социальной Психологии (г. Москва).

Автор книг «На языке карт Таро. Психологические заметки таролога», «Индийский цикл», «Китайский цикл».

Анжела Сикамова

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