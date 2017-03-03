ANO без Земана

Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан выступил против того, чтобы движение ANO, к которому он принадлежит, поддерживало нынешнего президента Милоша Земана на выборах. Президентские выборы в Чехии состоятся в начале следующего года. По неофициальной информации, Земан планирует вновь выставить свою кандидатуру. Ожидается, что президент объявит об этом на пресс-конференции 10 марта. В интервью изданию «Hospodárske noviny» Пеликан заявил, что ANO необходимо выставить собственного кандидата. По мнению Пеликана, это могут быть министр обороны Мартин Стропницкий или еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Фото: Petr Hloušek, Právo, novinky.cz

Похожие статьи