ANO без Земана

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Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан выступил против того, чтобы движение ANO, к которому он принадлежит, поддерживало нынешнего президента Милоша Земана на выборах. Президентские выборы в Чехии состоятся в начале следующего года. По неофициальной информации, Земан планирует вновь выставить свою кандидатуру. Ожидается, что президент объявит об этом на пресс-конференции 10 марта. В интервью изданию «Hospodárske noviny» Пеликан заявил, что ANO необходимо выставить собственного кандидата. По мнению Пеликана, это могут быть министр обороны Мартин Стропницкий или еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Фото: Petr Hloušek, Právo, novinky.cz
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