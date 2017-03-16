Бабиш сэкономит на депутатах

Министр финансов миллиардер Андрей Бабиш считает, что чешскому парламенту необходимо сократить численность. По словам Бабиша, двум палатам вполне достаточно иметь 101 вместо нынешних 281 депутата, что позволит сэкономить примерно 268 млн крон.

Дело в том, что сейчас на содержание сената и парламента из бюджета тратится 1,73 млрд крон. Эти деньги идут на заработную плату законодателей, сотрудников, на коммунальные платежи, телефон, почтовые расходы, автомобили. Помимо самих законодателей, в парламенте работают еще 360 служащих и обслуживающего персонала, в сенате таких людей – 213.

Фото: www.rzeczpospolita2015.fora.pl

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