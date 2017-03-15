Бедным хочется тепла

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Зима этого года отличалась продолжительными морозами, и статистики решили проанализировать, в каких семьях расход на отопление выше. Большинство домовладельцев поддерживает температуру не выше 22 градусов. Только 1% семей мирится с температурой ниже 19 градусов, а каждый десятый дотапливает до 23 и выше градусов. Аналитиков при этом удивило, что именно семьи с самым низким доходом топят больше всего. Это может объясняться и тем, что многие из них живут в арендованных квартирах, оплачивая стабильную сумму, потому и не экономят. С другой стороны, их дома и квартиры могут быть хуже утеплены из-за недостатка средств.
Фото: www.realty.mail.ru
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