Без Интернета никуда

По свежим данным Чешского статистического управления, число постоянных пользователей Интернета в Чехии увеличилось за десять лет более чем на треть.

В прошлом году, регулярно Интернетом пользовались 6,7 млн человек в возрасте старше 16 лет, что составляет 76,5 % местного населения. По сравнению с 2006 годом, увеличение отмечается на 36%. Несмотря на такие показатели, Чехия остаётся на уровне ниже среднего по использованию всемирной паутины по сравнению с другим странами Европейского союза.

Для включения в число постоянных пользователей статистикам достаточно, чтобы человек использовал Интернет хотя бы один раз за последние три месяца.

Фото: vistanews.ru

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