Брно ждёт гостей

Министр по делам молодёжи, спорта и образования Катержина Валахова в пятницу 3 марта с официальным визитом посетит Брно.

В рамках утренней программы министр осмотрит помещения для совместного обучения детей средней школы и детского сада при факультетской больницы г. Брно, а так же запланирована встреча с их руководством. Следующим пунктом повестки визита — посещение факультета агрономии в университете им. Менделя, где министр ознакомится с пилотными проектами в институте пищевых технологий и вместе со специалистами обсудит темы о здоровой полезной пищи.

Вторую половину дня Валахова проведёт на торжественном собрании учёного совета при университете им. Менделя.

Фото: msmt.cz

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