Бургер на любой вкус

Бургеры в современной ресторанной культуре занимают особое положение. Их принято считать вредной едой. Однако сегодня навязчивые ассоциации с фаст-фудом постепенно исчезают. Ведь, по сути, в многослойных бутербродах ничего плохого нет, они даже могут быть весьма изысканным и необычным блюдом.

В ресторане Yes Burger по адресу Žitná 41 к приготовлению бургеров относятся весьма творчески. Своеобразие ресторана заметно с первого взгляда. Как правило, бургерные стремятся сделать обстановку похожей на декорации к американским фильмам 60-х. В Yes Burger явно есть своя изюминка. Дизайнер ресторана попытался соединить мексиканскую стилистику с культурными артефактами из совершенно разных эпох. Здесь и фотографии гонщиков 70-х годов, и черно-белые фотопортреты из XIX века, и книжная полка с романами Божены Немцовой, и советские плакаты в духе соцреализма, и меню, записанное на виниловой пластинке. В такой эклектике скучать не приходится.

Примечательно, что еду здесь нужно заказывать самому, подойдя к барной стойке. Именно в этот момент открывается истинное богатство Yes Burger. На выбор предлагаются бутерброды всех мастей: от вполне обычного гамбургера (89 крон) с говяжьей котлетой, кусочком сыра чеддер, огурцом, луком, листиком салата и соусом, до специального блюда ресторана – бутерброда «Голем» (265 крон), состоящего из двух больших булок, листьев салата, помидоров, черного лука, трёхсот грамм говяжьего мяса и всего остального. Однако даже если «Голем» покажется кому-то маловат, то в меню ресторана приготовлено еще более радикальное предложение – «бургер Кинг Конг» (444 кроны), представляющий собой полукилограммовый бутерброд с шестью говяжьими котлетами, салатом, ветчиной, чеддером и луком.

Для тех, кого нельзя прельстить размером булочки, Yes Burger предлагает блюда, отличающиеся своеобразием рецепта. К таким относится, например, «Немецкий бургер», в котором вместо котлеты – жареная колбаска. «Итальянский бургер» с оливками, цуккини и сыром горгонзола, «Баги-Баги бургер» с ананасом, «Мексиканский бургер» с острыми перчиками халапеньо и «Козий бургер» – такая булочка с овощами гриль, говяжьей котлетой и обжаренным козьим сыром, на которую, к слову, и пал мой выбор.

В плане напитков ресторан тоже выделяется. В Чехии, конечно, всегда есть пиво, но если кто-то вдруг захочет попробовать что-нибудь отличное от стандартной desitky, Yes Burger предлагает различные сорта хмельного напитка, привезенные в бутылках с американских континентов. В безалкогольном меню: вишневый Dr.Pepper, ванильная Coca-Cola и синий Mountain Dew.

Впрочем, бургеры – не единственное блюдо ресторана. Мексиканский стиль чувствуется не только в интерьере, но и в меню. Посетителям предлагается попробовать кесадилью, буррито и тортилью с разными начинками. Есть и вегетарианские блюда – то же мексиканское меню, но без мяса.

В дополнение к основному блюду, состоящему из бургера или кесадильи, лучше всего заказывать жареную картошку, которой в Yes Burger два вида – картофель фри и так

называемый американский картофель. Кукуруза на гриле больше подойдет к мексиканским блюдам. Если же вы решили оторваться по полной, можно отдельно заказать очень калорийное специальное блюдо – жареный сыр с картофелем фри. И вне зависимости от того, из чего состоял обед, обязательно стоит попробовать жареные перчики халапеньо. Зажаренные в кляре, подаваемые с татарским соусом, они оставляют приятное послевкусие остроты и являются замечательным способом завершить обед.

Таки образом, ужин на двоих может обойтись в 522 кроны:

«Козий бургер» – 165 крон

«Башня бургер» – 137 крон

большая порция картофеля фри – 40 крон

соус тартар – 25 крон

пиво 0.3 Staropramen– 25 крон

ванильный Dr.Pepper – 45 крон

жареные перчики халапеньо – 85 крон.

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