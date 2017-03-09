Чешская культура заинтересовала японцев

Главным пунктом рабочего визита Японии министра культуры Даниела Герман было, несомненно, открытие выставки Славянской эпопеи Альфонса Мухи.

Вернисаж состоялся в Национальном центре искусств в Токио, который является одним из самых престижных выставочных центров в мире. Первый день выставки Славянская эпопея посетило более 4000 человек. Этот год в Японии объявлен годом чешской культуры, а знакомство с циклом, сопряжённым со славянской мифологией художника Мухи является важной его частью. Выставка здесь продлится до 5 июня.

«Мне было очень приятно, что наши японские друзья проявили довольно огромный интерес к работам Альфонса Мухи. Реакция на Славянскую эпопею удивительная, а также и активное участие общественности, посетившей вернисаж в Национальном художественном центре Токио», — сказал Даниел Герман.

Министр культуры сегодня закончит свой рабочий визит Японии.

Фото: mkcr.cz

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