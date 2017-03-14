Чешская литература в Лондоне

14 марта начался весенний сезон международных книжных ярмарок. Первая открывает свои двери для посетителей Лондонская книжная ярмарка, которая продлится до четверга, 16 марта. Чешская Республика на ней представлена ​​палаткой Министерства культуры, которую традиционно организует Моравская областная библиотека.

Лондонская книжная ярмарка известна как универсальная ярмарка, где акцент делается не только на презентации авторов и их новых книг, но и на сопроводительных семинарах, конференциях. В этом году, посетителям предложено восемь конференций, направления которых начинаются от юриспруденции и заканчиваются детской литературой. В центре внимания находятся авторы Польши, поскольку эта страна в этом году является главной, такие как Майкл Морпурго, Родди Дойл, Ольга Токарчук и Анджей Сапковский.

В чешской национальной палатке посетители могут ознакомиться со современной литературой, новейшими книгами, которые были награждены в последние годы в рамках чешских литературных премий, среди них книги издательств Albatros Media, Labyrint, Academia, Host, FINIDR.

Фото: vistanews.ru

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