Чешская литература в Лондоне

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14 марта начался весенний сезон международных книжных ярмарок. Первая открывает свои двери для посетителей Лондонская книжная ярмарка, которая продлится до четверга, 16 марта. Чешская Республика на ней представлена палаткой Министерства культуры, которую традиционно организует Моравская областная библиотека.
Лондонская книжная ярмарка известна как универсальная ярмарка, где акцент делается не только на презентации авторов и их новых книг, но и на сопроводительных семинарах, конференциях. В этом году, посетителям предложено восемь конференций, направления которых начинаются от юриспруденции и заканчиваются детской литературой. В центре внимания находятся авторы Польши, поскольку эта страна в этом году является главной, такие как Майкл Морпурго, Родди Дойл, Ольга Токарчук и Анджей Сапковский.
В чешской национальной палатке посетители могут ознакомиться со современной литературой, новейшими книгами, которые были награждены в последние годы в рамках чешских литературных премий, среди них книги издательств Albatros Media, Labyrint, Academia, Host, FINIDR.
Фото: vistanews.ru
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