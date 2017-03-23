Чехи не пострадали

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Министерство иностранных дел подтвердило, что в среду во время теракта в Лондоне не были в списках убитых и раненых чешские граждане.
В нападении возле британского парламента в Лондоне злоумышленник убил трёх человек, более 40 ранил. В больнице сейчас находятся 29 человек, семь из них в критическом состоянии.
Фото: inkazan.ru
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