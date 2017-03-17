Czechoslovak Export летит в Калининград

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Чешская компания Czechoslovak Export заинтересована стать региональным авиаперевозчиком в Калининградской области, сообщает портал www.39.ru. Как рассказал заместитель директора Корпорации развития Калининградской области Олег Скворцов, уже состоялись переговоры с чешской компанией.
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