Czechoslovak Export летит в Калининград

Чешская компания Czechoslovak Export заинтересована стать региональным авиаперевозчиком в Калининградской области, сообщает портал www.39.ru. Как рассказал заместитель директора Корпорации развития Калининградской области Олег Скворцов, уже состоялись переговоры с чешской компанией.

«Корпорация развития готова предоставить необходимые документы с предварительными финансовыми параметрами проекта и обсудить условия прихода в Калининградскую область чешской авиакомпании. Мы обсуждали возможность прямых авиарейсов в Калининград», – сообщил Скворцов. Czechoslovak Export – был одним из первых, с кем власти области начали переговоры.

Фото: http://39.ru/