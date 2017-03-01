Декупаж для каждого

Сейчас, когда купить можно всё что угодно, оригинальный подарок найти совсем не просто. Но его можно сделать своими руками. В моду снова входит декупаж –техника декорирования предметов, напоминающая аппликацию.

История декупажа

Декупаж как вид искусства известен еще со времен Средневековья. Самым популярным предметом для декорирования на протяжении нескольких веков являлась мебель. Сама по себе не затратная техника позволяла имитировать дорогие восточные узоры и инкрустации в японском и китайском стилях, что делало предметы мебели намного дешевле. В Европе увлечение декупажем стало массовым. Подобным образом украшенная мебель пользовалась высоким спросом у небогатых слоёв населения в Германии, Италии, Франции и Англии. Но не только бедняки подверглись модному веянию. Например, Мария Антуанетта и её придворные лично занимались декупажем, используя для декорирования работы известных французских живописцев. В XIX веке увлечение декупажем достигло своего пика. В то время самыми популярными мотивами были изображения цветов, пасторальных сценок и ангелочков. После некоторого спада интерес к декупажу опять возродился. Сейчас его используют как модные модельеры и дизайнеры, так и те, кто выбрал это занятие в качестве хобби.

Искусство для дома

Прелесть декупажа заключается в том, что его техника довольно проста и овладеть ей может каждый. Единственное качество, которое необходимо для этой работы, – терпение, поскольку занятие это довольно кропотливое. Декупаж позволяет обновить надоевшие вещи, вдохнуть новую жизнь в предметы мебели и интерьера. Сейчас благодаря огромному разнообразию материалов для декупажа декорировать можно почти любую поверхность – дерево, керамику, пластик, кожу, ткани и даже металл.

В первую очередь необходимо выбрать предмет для декорирования. Новичку лучше начать с поверхностей попроще, самым удачным материалом для первой попытки будет дерево – разделочная доска, подставка под горячее, фоторамка или специальная заготовка. Затем стоит выбрать салфетки или карты для декупажа. Одними из самых популярных сейчас являются изображения в викторианском стиле, а также в стиле прованс, этно и кантри. В процессе работы понадобятся также акриловые краски и грунт, клей, лак и кисти.

Сам себе дизайнер

Сначала поверхность декорируемого предмета необходимо тщательно подготовить – ошкурить наждачной бумагой и загрунтовать. Затем нужно вырезать подходящее по размеру и форме изображение из декупажной карты или салфетки и аккуратно приклеить его к поверхности декупажным клеем. Это можно сделать, наложив сверху на изображение прозрачную плотную плёнку, и, аккуратно разглаживая сухой салфеткой рисунок, удалить таким способом пузырьки воздуха и излишки клея. После этого плёнку нужно убрать, а изображение покрыть сверху специальным клеем-лаком. Важно подобрать изображение так, чтобы его тон гармонично сочетался с цветом декорируемой поверхности. Но если результат получился не очень удачный, то видимую поверхность предмета всегда можно покрасить акриловой краской, создав однотонную композицию. После этого всю поверхность необходимо покрыть несколькими слоями лака и дать полностью просохнуть.

Очень красиво смотрятся украшенные при помощи декупажа пасхальные яйца. Для их декорирования можно использовать обыкновенные салфетки с узором. Для этого необходимо отделить от салфетки верхний слой с изображением и вырезать из него выбранные элементы, например, цветы. Потом нужно приложить вырезанные картинки к варёному яйцу. Приклеить рисунок можно при помощи свежего яичного белка, аккуратно нанеся его кисточкой поверх салфетки и дав просохнуть. Больше ничего делать не нужно – декупаж готов.

Анна Кудрявцева

Фото: Yahoo.com

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