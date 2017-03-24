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Уже в третий раз ассоциация Vševltavský организует день Влтавы. Мероприятие будет проходить в самом красивом месте на берегу реки Влтава под Карловым мостом и на набережной На Франтишку.
Гостям представится возможность поплавать как на классическом круизном судне, так на историческом.
Моряки, лодочники, водолазы и судостроители поделятся с интересными историями, связанными с рекой Влтавой.
Мероприятие состоится 26 марта 2017 с 10:00ч до 15:00ч, вход бесплатный.
Фото: genusplus.cz
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