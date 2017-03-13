Депутат нон грата

Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск члена Европарламента гражданина Чехии Яромира Штетину и двух его коллег за посещение Нагорного Карабаха. Политик заявил, что его не запугать и обвинил Азербайджан в развязывании «новой гибридной войны против Карабаха».

Напомним, что Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР в 1988 году. В результате военного конфликта 1992-1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами, что стало поводом для провозглашения независимости Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах).

Переговоры между Баку и Ереваном из-за Карабаха ведутся с перерывами с 1992 года. Азербайджан отстаивает принцип сохранения своей территориальной целостности, Армения поддерживает позицию властей Нагорного Карабаха.

Суть событий

20 февраля на территории Республики Арцах по инициативе местных властей состоялся референдум о новой конституции, который не был признан ни Азербайджаном, ни Минской группой ОБСЕ, в которую входят США, Россия и Франция. Основным вопросом был переход к президентской форме правления, и более 87% голосовавших поддержали новую конституцию.

Сообщается, что в референдуме в качестве наблюдателей участвовало более 20 иностранных граждан, включая чешского евродепутата Яромира Штетину. В день голосования МИД Азербайджана заявлял, что иностранцы, находящиеся в Нагорном Карабахе для мониторинга голосования, будут включены за посещение этой территории в число нежелательных лиц. Позже стало известно об объявлении трёх из них в международный розыск.

Помимо Штетины, речь идёт о членах Европарламента – гражданине Люксембурга Франке Энгеле и гражданке Республики Кипр Элени Теохарус, против которых возбуждено уголовное дело по обвинению в «неоднократном незаконном посещении оккупированных территорий». Суд в Азербайджане принял решение об их аресте.

Реакция сторон

«Членство в Европарламенте никому не дает права нарушать законы другой страны, нормы и принципы международного права, не наделяет кого-либо иммунитетом. Призывая к нарушению признанной целостности Азербайджана и постоянно работая в данных целях, эти люди занимаются пропагандой незаконного режима, созданного Арменией в результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий», – заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев. «Предвзятая позиция Штетины в отношении нашей страны общеизвестна», – добавил он.

Сам Штетина подтвердил, что он и двое его коллег из Европарламента побывали в Нагорном Карабахе по приглашению парламента Нагорно-Карабахской Республики. В беседе с корреспондентом сервера Aysor.am он назвал решение Баку объявить в розыск евродепутатов «частью широкого плана новой гибридной войны против Арцаха и стремлением запугать всех, кто желает посещать Нагорный Карабах». «Но меня запугать нельзя. Уверен, что и Арцах тоже», – сказал европарламентарий.

«Это одна из составляющих моей работы – посещать конфликтные регионы, чтобы составить о них своё представление. К тому же я поддерживаю Нагорный Карабах давным-давно, как журналист прожил там военный период, на войне погибло много моих друзей. Я поддерживаю стремление Арцаха к независимости. Что касается моей работы, меня охраняет иммунитет в европейских странах», – объяснил Штетина.

Экспертное мнение

О том, что заставило Баку объявлять в розыск трёх членов Европейского парламента, объясняет член кафедры русских и восточноевропейских исследований Карлова университета Ян Шир. «Со стороны Азербайджана это очень серьёзный внутриполитический сигнал, адресованный собственному народу, – азербайджанский режим показывает, что страна по-прежнему находится на военном положении. С другой стороны, это и важный внешнеполитический сигнал, поскольку тем самым Азербайджан даёт понять, что вопрос с Нагорным Карабахом для него не закрыт, что существующее положение дел его не удовлетворяет. Тем самым он хочет отбить охоту у других, в том числе влиятельных фигур действовать так же, как господин Штетина», – цитирует Шира radio.cz.

Доцент Высшей школы экономики Ладислав Тайовски согласен с коллегой. В беседе с «Пражским телеграфом» он выразил уверенность, что Яромиру Штетине ничего на территории ЕС не грозит, так как он обладает депутатской неприкосновенностью.

Вместе с тем Тайовски указал на возможные неблагоприятные последствия «дела Штетины» на чешско-азербайджанские отношения: «Достаточно напомнить, что президент ЧР Милош Земан ранее предложил посреднические услуги Чехии в решении карабахского конфликта, а также выдвинул идею провести в Праге встречу армянского президента с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. К тому же официальная Прага рассчитывала на ответный визит президента Азербайджана в Прагу в 2017 году. Теперь эти проекты повисли в воздухе».

История вопроса

Яромир Штетина и его коллеги из Европарламента присоединились к группе европейских археологов, также объявленных в розыск в связи с посещением Нагорного Карабаха. Левон Епископосян (Армения), Питер Джон Эндрюс, Таня Кристин Кинг (Великобритания), Джон Мюррей (Ирландия) и Йоланда Фернандес-Халвой (Испания), авторы книги «Азохская пещера и кавказский коридор», проводили раскопки в Азохской пещере с 2002 года.

В январе МИД Азербайджана опубликовал «чёрный список» иностранных журналистов, куда вошли 180 человек, в то или иное время посетивших Республику Арцах. А в начале февраля стало известно об экстрадиции одного из них в Азербайджан. Речь идёт о блогере Александре Лапшине, которого обвиняют в нарушении государственной границы и в «антигосударственной деятельности».

Обладатель российского и израильского паспортов Александр Лапшин был задержан в Минске в середине декабря. После этого состоялся скоротечный суд, постановивший выдать его азербайджанской стороне. О том, что решение Минска нарушает соглашение о союзном государстве России и Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может помиловать Лапшина. «В ходе многосторонних переговоров о судьбе блогера в числе прочего рассматривался и вариант его помилования после публично принесённых извинений за нарушения законов Азербайджана», – сообщило информагентство Интерфакс со ссылкой на знакомый с ситуацией анонимный источник.

Анна Семёнова

Фото: radio.cz

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