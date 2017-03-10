Дети без семьи

В Чехии растет количество детей, живущих вне семьи, – у приёмных родителей и в детских домах. По данным Министерства труда, образования и здравоохранения, за последние десять лет количество детей, о которых заботятся приёмные родители, удвоилось – с 4613 в 2005 году до 10 380 в 2015 году. При этом количество детских домов тоже не сильно уменьшается – со 149 детских домов в 2005 году до 144 в 2015/2016. «Чехия не в состоянии модернизировать систему опеки над детьми без родителей. В стране продолжает работать неэффективная советская система», – сообщила ČTK министр труда Михаэла Марксова.

Фото: firestock.ru

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