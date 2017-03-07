Дипломат в изгнании

Намеченный на 9 марта выход на экран драмы чешского кинорежиссера Юлия Шевчика об известном чешском дипломате Яне Масарике всколыхнул волну зрительского интереса к этой неоднозначной политической фигуре прошлого века. Сама дата показа выбрана не случайно. Именно в ночь с 9 на 10 марта 1948 года Масарик выпал из окна своей служебной квартиры.

Однозначного ответа на вопрос, что стало причиной смерти министра иностранных дел Яна Масарика, нет до сих пор, несмотря на то, что расследование возобновлялось четыре раза. Первое следствие заключило, что Масарик совершил самоубийство. Спальня в служебной квартире министра в Чернинском дворце, где расположен МИД, в день его гибели была почти разгромлена. Поэтому в версию о самоубийстве верили немногие.

А в 90-е годы объявилась некая Елизавета Паршина, которая утверждала, что, будучи сотрудницей НКВД, лично знала людей, убивших дипломата. Назывались даже имена предполагаемого организатора убийства – генерала Михаила Белкина и непосредственного исполнителя этого преступления оперуполномоченного Бондаренко. Однако когда чешские следователи обратились с запросом в Генпрокуратуру России, Паршина уже умерла. Москва отказалась предоставлять доступ к архивам, так что дело так и осталось нераскрытым.

Начало деятельности

Сама фигура младшего Масарика представляется современникам очень неоднозначной. Известный чешский дипломат родился в семье своего ещё более знаменитого отца –первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика и его жены – уроженки Бруклина, пианистки Шарлоты Гарриг. Именно матери Ян обязан своим билингвизмом и любовью к музыке, которую пронёс через всю свою жизнь. Авторитет отца довлел над ним всю жизнь, и, видимо, сильно тяготил младшего Масарика. Известно, что он страдал легкой формой шизофрении, был любителем женщин, употреблял кокаин и даже не смог закончить гимназию. Мечтал стать музыкантом, однако отец отправил 20-летнего Масарика в 1906 году к родственникам жены в США. Там Ян занимался чем придётся: от работы посыльного до рабочего в сталелитейном цехе. Вернувшись через семь лет в Европу, Ян участвовал в Первой мировой войне. А по её окончании поступил на дипломатическую службу. В начале 20-х гг. Ян Масарик становится личным секретарем тогдашнего министра иностранных дел Эдварда Бенеша. Перед смертью своего отца в 1937 году Масарик-младший пообещал, что никогда не оставит Бенеша и будет верен ему. Свою преданность он докажет в 40-х годах, а пока в 1925 г. Масарик становится послом в Великобритании.

Вторая мировая война

Приход к власти Гитлера почти сразу начинается с территориальной экспансии. В феврале 1938 г. Гитлер заявляет о своих претензиях на Судетскую область Чехословакии, где проживают этнические немцы. В сентябре этого же года Франция, Великобритания, Италия и Германия подписывают в Мюнхене соглашение о расчленении Чехословакии. Возмущенный Масарик уходит в отставку. Несмотря на «политику умиротворения» Германии, Вторая мировая война началась, и Эдвард Бенеш формирует в Лондоне чехословацкое правительство в изгнании, в котором Масарик становится министром иностранных дел. Во время войны он руководит радиостанций «Говорит Лондон», вещавшей на оккупированную Чехословакию, а также осуществляет связи между чешским правительством и британским кабинетом. Именно благодаря его усилиям в июле 1941 года Великобритания признала правительство Бенеша законным представителем Чехословакии, позже денонсировав Мюнхенские соглашения. Также в 1941 году Масарик подписывает соглашение с СССР о сотрудничестве в борьбе против Германии.

После войны

После освобождения Праги советскими войсками в 1945 году и Бенеш и Масарик возвращаются на Родину. Поначалу Масарик пытается дружить с Москвой. Современные чешские биографы даже обвиняют его в сервильности, пишут, что Масарик произносил хвалебные речи в честь Сталина. Однако это продолжается недолго. В 1947 году Масарик соглашается участвовать в предложенном американцами плане Маршалла по восстановлению Европы. Но Сталин тут же вызвал его на ковер, заставив Чехословакию отказаться от этой затеи.

«Я уезжал в Москву свободным человеком, а вернулся рабом», – с горечью пишет Масарик друзьям. Считается, что в это время Масарик задумывается об эмиграции. Об этом свидетельствует и его официальная подруга – американская писательница Марси Девенпорт. Реализовать эти планы Масарику не удалось, через полгода он был обнаружен мёртвым.

Фильм Юлия Шевчика «Масарик» охватывает предвоенный период жизни Масарика. Он предстает в нём «человеком, раздираемым внутренними противоречиями», считает продюсер картины Рудольф Бирман. На прошлой неделе картина была показана на Берлинском кинофестивале, кроме того, она выдвинута в 14 номинациях на премию «Чешский лев».

Анна Семёнова

Фото: ceskatelevize.cz

Похожие статьи