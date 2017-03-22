Добро пожаловать в «постамериканский» мир

Документ под названием «Пост-правда, пост-Запад, пост-порядок» стал главным документом на прошедшей в феврале в Мюнхене конференции по безопасности. Руководитель чешского Центра политики безопасности Милош Балабан считает, что Европе отныне предстоит жить без оглядки на США.

Этот удивительный доклад констатировал беспорядочность западной политики. Сейчас все смотрят на новые события в Соединённых Штатах Америки и удивляются. Ситуация напоминает происходящее тридцатилетней давности в социалистических странах, чьи тогдашние лидеры также изумлялись новой политике Москвы. Сегодня, наоборот, европейские союзники США удивлены событиями в Вашингтоне и действиями президента Дональда Трампа. Дошло до того, что председатель мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер и вовсе написал, что США больше не воспринимаются на Западе в качестве политического и морального лидера.

Изменения американской внешней политики основаны нa растущем напряжении внутри самих США. Глобальный прогноз Национального совета по разведке США с горизонтом планирования до 2035 года прямо свидетельствует о растущем неравенстве в доходах американцев и о том, что доля безработных мужчин в возрасте от 25 до 54 лет является сейчас самой большой со времён Великой депрессии, случившейся в тридцатых годах минувшего столетия. А что в заключении? – Сомнения в реальности «американской мечты» и глобальной экономической интеграции.

Соединенные Штаты находятся в системном кризисе, который посадил в президентское кресло Дональда Трампа. Первый месяц его правления это подтвердил: настроения в американском обществе становятся всё более полярными, что подрывает внутреннюю стабильность в стране.

Ответом Трампа является изоляционистская концепция Америки, об этом свидетельствует и его первая речь в конгрессе. Понизятся расходы на дипломатию, помощь развивающимся странам, от союзников в НАТО будут требовать больших расходов на оборону. Сэкономленные деньги американский лидер хочет направить на программу национального обновления.

Таким образом, Европа должна подумать о новой реальности, о мире без надежды на «Большого брата». Однако это несет за собой определённые риски.

После Мюнхена многие европейские политики радовались тому, что США не намерены совсем отворачиваться от НАТО и сотрудничества по безопасности с Европой, пусть и с требованиями по увеличению военного бюджета. Европейцы, включая чехов, даже готовы увеличить отчисления на оборону.

Но что если Трамп в соответствии со своей новой концепцией будет создавать торговые барьеры в виде более высоких таможенных сборов или специальных налогов? Не примет ли это образ торговой войны? Реально ли это? Первой под удар может попасть Германия – самый сильный член НАТО. В 2016 году она экспортировала в США товаров на более чем 125 миллиардов евро, тогда как сумма импорта составляла только около 50 миллиардов евро. Немцы уже дождались от США предупреждения о том, что они должны исправить этот дисбаланс. Михаэль Гютер, глава влиятельного Института экономических исследований открыто назвал Трампа фактором риска для немецкой бизнес-системы. Может ли это повлиять на отношения внутри НАТО?

Американо-немецкое столкновение было бы риском и для Чехии, столь сильно зависящей от немецкой экономики. А что если к этому ещё добавится напряжение в торговле между Китаем и США?

Ну что ж, добро пожаловать в «постамериканский» мир…

Милош Балабан

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