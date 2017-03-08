Договорились

Карловарский край и Карловы Вары договорились на совместной процедуре подготовки к реконструкции Цесарских Лазней. Переговоры по этому вопросу глава края Яна Вилдумензова и мэр Петр Кулганек планируют этой весной. На повестке — прояснить необходимость каких-либо поправок в проекте о восстановлении национально-культурной достопримечательности.

«Нам нужно знать, при каких условиях можно получить дотацию в полном объёме и будет ли необходимы изменения в текущем проекте, на который в настоящее время уже имеется разрешение на реконструкцию», — пояснила губернатор.

Губернатор сказала, что хочет переговорить и с жителями, так как ей важно и их мнение о том, как должны выглядеть Цесарские Лазни.

Фото: Václav Šlauf, MAFRA, idnes.cz

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