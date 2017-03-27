Доигрались

Таможенные органы на прошлой неделе закрыли незаконное казино в пражском районе Дейвице. «Владелец пытался замаскировать свою незаконную деятельность игорного бизнеса под федеральной благотворительной игрой,» сказала пресс-секретарь пражского таможенного отдела Ивана Куркова.

Организатору нелегальных азартных игр грозит штраф в размере до 50 миллионов крон с конфискацией оборудования и наличности.

Таможенники изъяли 25 игровых автоматов, электромеханические рулетки, столы для карточных игр и более 125 тысяч крон наличности.

Фото: aktualne.cz, Celní správa české republiky

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