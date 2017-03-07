Долго заряжаем

Популярность электромобилей растет во всем мире, но в Чехии спрос на них остается низким. Основными причинами являются мощность батареи и цена.

По состоянию на 1 января 2017 года, по чешским дорогам ездило 2702 электромобиля, из них 991 – легковые автомобили, 68 – грузовые, 44 – автобусы, 1525 – мотоциклы. Самой популярной моделью в ЧР является Nissan Leaf (120 автомашин), на втором месте – BMW i3 (105), на третьем – Tesla Model S (104).

Ассортимент автомобилей с электродвигателем в Чехии с каждым годом расширяется, выбрать есть из чего. Однако фирмы, выпускающие такие машины, вынуждены пересматривать свои планы продаж. Спрос остаётся низким.

Барьеры развития

Процессу стремительного распространения электромобилей в ЧР до сих пор мешали два фактора: запас хода на одной зарядке и скорость зарядки вкупе с её физической доступностью, говорит Петр Вомачка, пресс-секретарь Центрального автомотоклуба. «Первая проблема не без участия чешских машиностроителей постепенно решается. Новые электромобили имеют запас хода на 300-400 км, а новый электромобиль Škoda, выпуск которого в Млада-Болеславе обещают наладить к 2020 году, сможет ездить без подзарядки до 700-800 км», – отмечает эксперт.

«Вторая проблема серьёзнее… Если бензоколонок огромное множество, то число зарядных станций в Праге менее 60 на весь миллионный город. Причём только 3 из них общественные – в районах Брумловка, Вршовице и Чёрный мост. Остальные или сломаны, или принадлежат частным владельцам, или предназначены только для одной модели электромобилей», – пояснил Вомачка «Пражскому телеграфу».

Но и тут, как сообщают чешские СМИ, лёд тронулся. В ближайшее время в большинстве крупных торговых центров, на подземных парковках, а также в некоторых офисных комплексах в Праге и других крупных городах ЧР появятся универсальные зарядные станции.

«Первой ласточкой» стала программа энергетического гиганта ČEZ, который сейчас занимается заменой классических автомобильных зарядных станций на новые. Скоростной вариант позволяет зарядить машину на 80% всего за 30 минут, тогда как до сих пор на это требовалось 8 часов.

«Ведётся также подготовка к установке первых 20 общественных станций быстрой зарядки, которые будут размещены в центре Праги. В свою очередь, на перехватывающих парковках появятся обычные станции зарядки», – сообщили ПТ в пресс-службе столичной администрации.

24 июля в Чехии открылась и первая официальная электрозаправка Tesla. На пяти парковочных местах станции будут предложены стандарты 50kW CHAdeMO (азиатский стандарт), CCS 50kW (европейский стандарт), 22kW Mennekes typ 2, 43kW Mennekes typ 2, розетка 400V/32A и розетка для подзарядки скутеров и электровелосипедов.

Будущее индустрии

Правительство страны собирается выделить более миллиарда крон на строительство 1200 зарядных станций, заявил в конце января премьер-министр Богуслав Соботка.

Предполагается, что для эко-авто разработают целую систему скидок и бонусов. В их числе бесплатная виньетка и льготы на парковку (водители смогут парковаться в синих зонах за символическую плату, которая не превысит 100-200 крон в год). Владельца электромобиля ждёт ещё один бонус. Он получит от государства 40 тыс. крон, которые хотя бы частично могли бы покрыть вложения в дорогостоящие технологии.

Государство собирается также оплатить до 70% стоимости автомобиля, который будет приобретать юридическое лицо. Параллельно компании смогут обращаться за финансовой поддержкой в деле строительства частных станций зарядки. Минимальная сумма субсидий составит 50 тыс. крон.

Две крупнейшие чешские компании Škoda Auto и ČEZ будут сотрудничать в области производства электромобилей и строительства зарядных станций. Škoda Auto будет собирать электромобили, доля которых в общем производстве автогиганта должна составить до 2025 года не менее 25%, а ČEZ займётся строительством станций подзарядки и поставкой на них электричества.

Экспертное мнение

По мнению специалистов, ключевым является вопрос о батареях. «До тех пор пока они не станут мощными и менее дорогими, чистые электромобили для физических лиц будут представлять интерес разве что в качестве второй машины», – отмечает топ-менеджер Nissan Nordic Europe Генри Даум.

«Не менее важное условие – расширение модельного ряда электромобилей, например, за счёт автомобилей класса С или кроссоверов», – констатирует Петр Вомачка. По мнению эксперта, низкий спрос обусловлен и психологическими факторами, а также ценой зарядки электромобиля.

«К сожалению, дополнительные возможности парковки, разрешение на въезд в центральные районы европейских мегаполисов и другие подобные выгоды не способствуют увеличению их продаж, – объясняет пресс-секретарь Центрального автомотоклуба. – Чтобы переломить негативный тренд, в Чехии должно произойти много изменений. И потому я думаю, что массовое распространение авто с электродвигателем в нашей стране – дело даже не ближайших лет, а десятилетий».

Тимур Кашапов

Фото: ev-cars.ru

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