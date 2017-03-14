Долго ждали

После сорока четырех лет здание пражской Государственной оперы подвергнется ремонту. Реконструкция на 858 млн будет завершена летом 2018. Для зрителей самым большим изменением будут новые кресла, оснащённые современными технологиями, например, возможностью выбора субтитров. Также обновится сцена с технической стороны, что придаст ей маневренности, при чём этот процесс будет полностью автоматизирован и управляться компьютером.

Запланированную программу этого сезона и следующего будут играть на других сценах.

Управление театра уже готовится к открытию оперы.

Фото: operaplus.cz

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