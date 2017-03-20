Екатерина Некрасова: «Мне плавать в ледяной воде намного приятней, чем тёплом море»

«В какой-wто момент мне стало скучно, и я решила изменить свою жизнь», – начала свой рассказ Екатерина Некрасова, выигравшая в январе в Праге соревнования среди женщин по криатлону. С корреспондентом «Пражского телеграфа» Ириной Кудимовой Екатерина говорила уже после того, как она приняла поздравления, стоя на высшей ступеньке пьедестала с российским флагом в руках.

Екатерина, не так много людей имеет представление о том, что такое криатлон. Как Вы вообще пришли к такому пока мало известному виду спорта?

Я много чем занимаюсь. Зимой это криатлон (зимнее многоборье: плавание в ледяной воде, бег и катание на лыжах – ПТ). Мне очень нравятся лыжи. В этом году в Москве лыжный сезон рано начался: снегу очень много. К тому же практически каждую неделю в разных местах проводятся лыжные марафоны. Я стараюсь не пропускать их. Осенью и весной много бегаю. За последние три года я пробежала 43 марафона. За выходные пробегаю по два марафона по 50 или 30 километров. Я очень боюсь, что зима будет короткая и у меня остаётся очень мало времени, нужно успеть как можно больше.

Вы прямо как Форрест Гамп. А без движения долго выдержите?

Нет, наверное. Без движения мне сложно, я грустить начинаю. Я вот и в Праге бегала. Выбирала в свободный от соревнований день трассу и бежала.

А в первый раз Вы когда побежали?

Бегать всерьёз я начала в 2013 году. А здоровым образом жизни занялась в 2003. Мне тогда захотелось что-то в жизни изменить, и начала с правильного питания и закаливания. У нас недалеко есть прорубь. Я пробегусь сначала, потом окунусь три раза, оденусь – и домой. Прыгнуть в холодную воду трудно только в первый раз. Нужно просто преодолеть этот барьер, и потом я уже окуналась весь год в любой воде. Зимой плавать и нырять намного приятней, потому что это даёт какое-то необъяснимое ощущение радости и бодрости. Но никогда нельзя организм насиловать. Если чувствуете, что вам нехорошо, лучше не торопиться, перестать. Я, например, сейчас даже не очень люблю купаться летом, не получаю такого удовольствия.

Но Вы же не просто окунаетесь, Вы плаваете?

В прошлом году я узнала, что бывают соревнования по зимнему виду плавания и вступила в клуб моржей. Начала пробовать плавать в воде. Сначала по две минуты, потом добавляла время. И потом поехала на чемпионат мира по зимнему плаванию в Тюмень. Жалею, что поплыла там на короткую дистанцию, мне они хуже даются.

Там же реки промерзают на полметра!

Для соревнований готовят проруби на три дорожки длиной в 25 метров. Края проруби обрубают и очень осторожно выпиливают, убирая лёд, о который можно пораниться. Прорубь чистят от мелкого льда, не давая ей замёрзнуть.

И много таких соревнований?

Нет, у нас в Москве, например, вообще нет таких соревнований. Организовать их совсем непросто, начиная с проруби, заканчивая местом, где людей согреют: мобильные бани, тёплые раздевалки. В Тюмени, где на соревнованиях в декабре собралось около 200 человек, работала целая реабилитационная команда.

И как они работают?

Человека нельзя сразу согревать. Там каждого пловца укутывали тёплыми полотенцами, постоянно их меняя, до тех пор, пока человек не начинает дрожать. Тело бьёт крупной дрожью, и это продолжается минут 15, даже больше, но в этот момент организм начинает возвращаться к нормальному состоянию и проживает какие-то непонятные ощущения, таких нет ни в каком другом виде спорта, только после плавания в ледяной воде. После того как дрожь проходит, пловца можно отправлять в парилку.

Где развито зимнее плавание?

Как ни странно, больше всего в Сибири, где морозы. В Белоруссии много людей занимается. Чемпионат там проходит в несколько этапов, в ходе которых набираются очки. В ноябре 2016 года я там проплыла свой первый километр, пробыв в воде 25 минут. Я надеюсь после следующих этапов в этом чемпионате по результатам быть первой.

Экипировка у пловца летом и зимой отличается?

Самое уязвимое место при зимнем плавании – голова, она должна быть в тепле, поэтому спортсмен надевает вниз неопреновую шапку, потом резиновую, а сверху снова неопреновую. А вот плавки и купальники неопреновые запрещены, и всех перед стартом проверяют, чтобы все были в равных условиях.

А как проходили соревнования в Праге?

Я в этих соревнованиях была одна из России. Соревнования по зимнему плаванию были отдельно перед соревнованиями по криатлону и проходили два дня. Я долго думала, сколько мне плыть, и решила плыть 750 метров, чтобы остались силы и на криатлон. Я вообще не рассчитывала на победу, когда увидела, сколько собралось людей. Мы все вместе заплывали, одновременно на Влтаве. После старта все зашли в воду, температура которой была 2 градуса. Я выиграла немного по времени уже в этот момент и приплыла третья. Учитывая то, что я не готовилась к такой дистанции, думаю, что это очень неплохо. Но главное – я не ожидала, поэтому не взяла с собой флаг из гостиницы.

Команда реабилитационная с Вами работала?

Нет, здесь всё по-другому. Согревались силами собственного организма. Все пришли в тёплый зал и пили чай. Имбирь с мёдом был в большом тазике, откуда мы половником добавляли его себе в горячий чай. Может, это и не совсем правильно, но все согрелись.

На криатлон силы всё-таки остались? Расскажите, кстати, что это за спорт такой. Он ведь нигде не представлен.

Это многоборье – зимнее плавание, бег и лыжи – есть только в Праге. Придумал его Джек Брайт, который в 2013 году был членом эстафетной команды в заплыве через Берингов пролив. Я нашла информацию об этих соревнованиях в социальных сетях. И написала заявку на участие. Самое сложное в этом многоборье, где после плавания идёт бег, а потом лыжи – выскочив из ледяной воды, мокрым одеться и бежать. После холодной воды ни пальцы, ни руки не шевелятся абсолютно, а тебе нужно переодеться к бегу. Я для себя решила, что мне хватит надеть штаны, толстовку и кроссовки. Футболку надевать было некогда. Время на одевание тоже учитывается при подведении итогов.

Проще бежать в купальнике…

Чтобы не снимать купальник, я специально надела раздельный. Мы приплыли к месту, где лежали наши вещи, я там уже обогнала мужчин – ведь соревнования совместные. Оделась, не чувствуя даже, как руки попали в рукава толстовки, не вытираясь, застёгиваясь на ходу. Но я просто планировала выиграть и экономила время. Некоторые мужчины вообще бежали в плавках даже на лыжах.

На лыжную трассу Вам приходится брать больше вещей.

Там добавляются только лыжи, которые я привезла с собой из дома. Я знаю, что их можно взять напрокат, но мои лыжи бегут очень быстро, мне их подготовили к гонке на лыжной базе в Москве. Они даже не ехали, летели просто. Если бы я не упала, то могла бы быть второй среди мужчин и женщин, но 30 секунд потеряла, а это как раз разница во времени от мужчины, который пришёл вторым.

А женщины остались далеко позади?

У меня было время 29 минут с секундами. У женщины, занявшей второе место, было на две минуты больше. Она бы меня не догнала. На следующий год я снова приеду сюда на соревнования, хочу, чтобы результат был лучше.

Вы говорите, что свою жизнь решили изменить в 2003 году. Что Вас к этому подтолкнуло?

После родов я поправилась сильно и часто начала болеть. Мне просто становилось скучно, и я решила всё изменить, начав с питания. А потом я прочитала книгу Андрея Чиркова – человека, который увлёкся бегом поздно, уже в пенсионном возрасте. И участвовал в марафонах на всех континентах мира. В результате пробежал расстояние больше, чем два экватора земли. Прочитала книгу весной, а в конце августа уже пробежала свой первый марафон. Тяжело было, конечно: времени на подготовку было мало, но потом уже стало легче.

Вы ведь начинали менять свою жизнь с питания. При Ваших видах спорта питания всё-таки должно быть полноценным?

Я начинала как вегетарианка: не ела мясо и рыбу. А потом прочитала про сыроедение. Меня это увлекло, но я боялась, что, исключив всё, кроме сырых овощей, гречки и орехов, просто окажешься перед проблемой, что тебе нечего есть. Но на практике оказалось иначе. Из горячего, кипячёного я пью только чай сахаром. Так я питаюсь около пяти лет и сразу же почувствовала, что мне намного легче, энергии больше.

А из чего состоит Ваш рацион, когда Вы едете на соревнования?

Сюда я взяла ореховую пасту урбеч – перетёртые семена и орехи, я заказываю её в Дагестане. Я заправляю ею салаты. Растительное масло я не использую практически, а жиры получаю, например, когда ем авокадо или семечки подсолнечные. Ем, конечно, фрукты и овощи.. Очень люблю гречку, но я её не варю, а просто заливаю водой на ночь. Шампиньоны сырые добавляю в салат. Я даже шоколад сама себе делаю. Беру перетёртые сырые какао-бобы и добавляю мёд. Получается вкусный шоколад.

Вы одна в семье занимаетесь такими необычными видами спорта?

Сейчас вместе со мной зимним плаванием занимается и сын. Ему тринадцать лет, в прошлом году он проплыл свои 50 метров и ему очень понравилось.

А питается он как?

Сыроедению я дома так никого и не научила.

Справка

Екатерина Некрасова родилась в 1980 году в Москве. Закончила Московскую сельскохозяйственную академию. Участвует в соревнованиях по бегу, лыжным гонкам, плаванию в ледяной воде. Член Белорусской федерации закаливания и спортивного плавания.

Ирина Кудимова

Фото: facebook.com

Похожие статьи