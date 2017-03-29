Фаленопсис или домашняя орхидея

Согласитесь, что очень трудно пройти в супермаркете мимо бурно цветущих в это время орхидей. Они выбрались за стены цветочных магазинов и стали привычными в наших квартирах. Всего лишь 15 лет назад малоизвестный цветок начал завоёвывать сердца любителей цветов своим экзотическим видом и яркой расцветкой – и победил. Однако, не каждый знает, что цветок этот довольно привередливый и требует особого ухода.

Адаптация после магазина

Орхидеи, перед тем, как попасть на прилавок, живут в специально созданных для них тепличных условиях. Несколько дней в магазине они способны сохранять свой бодрый и цветущий вид, однако и этот период является для растения стрессом. Как только орхидея попадает в свой новый дом, она начинает постепенно адаптироваться. Для успешной акклиматизации в городской квартире достаточно на некоторое время (7–14 дней) оставить фаленопсис без полива и выбрать для него правильное по освещению и температуре место. Ни в коем случае нельзя оставлять растение на холодном сквозняке или ярком солнечном свете.

Освещение играет важную роль при уходе за орхидеей, от него напрямую зависит регулярность цветения растения. Стоит учитывать, что орхидеи любят много рассеянного света. Но прямые солнечные лучи для них чуть ли не губительны, поэтому летом лучше расположить горшки с орхидеями на теневой стороне. В тоже время северные окна не подходят для орхидей, на них растения могут совершенно перестать цвести, а листья начнут светлеть или желтеть.

Даже при соблюдении всех рекомендаций по уходу, после первого цветения орхидея может надолго впасть в состояние покоя. Это нормально, необходимо только следить за тем, чтобы листья были в тонусе, а корни не темнели.

Влажность – залог успеха

Родиной домашней орхидеи являются влажные леса Юго-Восточной Азии, Филиппин и северо-востока Австралии. Поэтому растения, выращенные в теплицах, хоть и более приспособлены для жизни в городских условиях, но нуждаются в особом уходе. Большую часть фаленопсисов рекомендуется содержать при относительной влажности воздуха 40–50%. Следует обратить внимание на то, чтобы орхидеи не находились прямо над отопительными приборами и батареями, поскольку воздух там слишком сухой. Не рекомендуется и опрыскивать орхидеи, так как вода может попасть в пазухи листьев, что спровоцирует загнивание. Опрыскивать можно только пространство на расстоянии 50–70 см от растения. Поливать в традиционном смысле слова орхидеи тоже нельзя. В естественной среде обитания полив орхидей совершается за счёт дождей и является нерегулярным. Корни фаленопсисов предназначены для того, чтобы получать влагу из воздуха и рыхлого древесного грунта. Поэтому увлажнять орхидею следует раз в неделю. Пластиковый горшок с растением необходимо поставить во вместительную ёмкость (или оставить в кашпо) и полностью залить тёплой водой (около 35°C) примерно на час. Потом следует вынуть пластиковый горшок с растением из кашпо и дать воде стечь в течение 15–20 минут. Понять, готова ли орхидея к «купанию», можно по состоянию корней: если корни ярко-зелёного цвета, то поливать растение не следует, а если они стали сероватые или коричневые, то пришло время для полива. Желательно заливать орхидею мягкой водой – отстоянной или дождевой. Удобрять орхидеи следует при необходимости с марта по октябрь, один-два раза в месяц. Использовать нужно только специализированное удобрение, добавляя его в воду для полива. Частое удобрение снижает иммунитет цветка, так что не стоит им злоупотреблять. После цветения поливать и подкармливать орхидеи можно реже, а зимой полив можно сократить до одного раза в месяц, совместив его с опрыскиванием.

Теплолюбивые неженки

Что касается температурного режима, то орхидеи относятся к тёплой температурной группе и благоприятной для них является температура около 22–25 °C, а чтобы вызвать цветение рекомендуется перепад между ночными и дневными температурами в 5–10°C. Когда орхидея отцветает, у неё остаётся цветонос. Его ни в коем случае нельзя обрезать, поскольку почки на нём могут быть активными в течение двух лет. Из пазухи или почки может появиться новый цветоносный отросток. Обрезать цветонос можно только тогда, когда он полностью засохнет. Примерно так же фаленопсис и размножается. На цветоносе из пазухи может появиться «детка» – отросток, который выглядит как маленькая копия самой орхидеи. В домашних условиях это происходит крайне редко, при этом влажность в помещении должна быть около 70%. Создать для орхидеи в обычной квартире климат для размножения практически невозможно.

Орхидеи не стоит пересаживать без весомой причины. Фаленопсисы пересадку переносят крайне плохо и могут после этого не цвести несколько лет. Пересаживать растение во время цветения нельзя, так как орхидея тогда сбросит все цветки и бутоны.

Анна Кудрявцева

Фото: 4kphoto.net