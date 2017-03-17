Федотов Иван Николаевич

Мой дедушка, Федотов Иван Николаевич, родился в 1909 году в Подмосковье. С 1933 года он стал вольнонаемным водителем в 63 геодезическом отряде, базировавшемся в Москве и позднее переброшенного в Хабаровск, затем Владивосток и, наконец перед войной, в Иркутск. Отряд занимался картографическими работами на Дальнем востоке, в Сибири, Монголии. Дедушка, вместе с отрядом, каждое лето выезжал на полевые топо‑геодезические работы. С началом войны сразу был призван во вновь сформированный в Иркутске сводный геодезический отряд и вернулся домой только в 1949 году.

Несмотря на то, что дедушка не принимал участие в активных боевых действиях, он получил звание сержанта, выполнял обязанности начальника гаража и имел награды – медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и орден «Красной звезды». К сожалению, я не помню своего деда, который ушел из жизни рано, но по рассказам всех его знавших, он был добрым, скромным и спокойным человеком, который никогда не ругался и практически не рассказывал о своей военной жизни. Светлая память Федотову Ивану Николаевичу, простому человеку, ковавшему победу там, куда направила его страна!