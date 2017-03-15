Фестиваль «Вокруг света» в Праге

Фестиваль «Вокруг света» пройдёт с 9.30 до 19.00 в выходные 18-19 марта. Это будет настоящий праздник для любителей путешествовать, потому что этих людей объединяет одна мечта – увидеть мир. Обширная программа фестиваля включает показы фильмов о самых неизведанных местах планеты, лекции и беседы знатоков.

В пяти залах центра Clarion Congress Hotel Prague в Высочанах соберутся путешественники, которые смогут не только из первых рук узнать о местах, где они ещё не были, познакомиться с традициями и попробовать кухни народов мира. О своём опыте поездок расскажут автолюбители, туристы, путешествующие автостопом, и даже скалолазы.

Фото: BigTrip.cz

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