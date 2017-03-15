Фестиваль «Вокруг света» в Праге

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
- ТВ-программа
Фестиваль «Вокруг света» пройдёт с 9.30 до 19.00 в выходные 18-19 марта. Это будет настоящий праздник для любителей путешествовать, потому что этих людей объединяет одна мечта – увидеть мир. Обширная программа фестиваля включает показы фильмов о самых неизведанных местах планеты, лекции и беседы знатоков.
В пяти залах центра Clarion Congress Hotel Prague в Высочанах соберутся путешественники, которые смогут не только из первых рук узнать о местах, где они ещё не были, познакомиться с традициями и попробовать кухни народов мира. О своём опыте поездок расскажут автолюбители, туристы, путешествующие автостопом, и даже скалолазы.
Фото: BigTrip.cz
Свежие комментарии