Финансовая поддержка

На модернизацию или ремонт мультимодальных терминалов, обеспечивающих передачу товаров между различными видами транспорта, в этом году из Государственного Фонда транспортной инфраструктуры будет выделено до 70 миллионов крон.

Ещё 20 миллионов выделится на техническое оснащение для усиления безопасности аэропорта. Эти дотации можно использовать, например, для камер или других электронных устройств, детекторов.

Государство будет финансировать этот тип проекта в первый раз. Это стало возможным благодаря внесенным поправкам в законодательство, касающееся Государственного Фонда транспортной инфраструктуры.

Фото: mdcr.cz

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