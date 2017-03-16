Франция: выборы на фоне коррупции

Из трех лидеров гонки на президентское кресло во Франции двое оказались впутаны в коррупционные расследования. За два с лишним месяца до выборов их исход по-прежнему непредсказуем.

Первый тур выборов президента Франции намечен на 23 апреля, второй – на 7 мая; в том, что выборы пройдут в два этапа, сомнений нет. Как следует из социологических опросов, проводившихся в третьей декаде февраля, расстановка сил после серьёзных сдвигов месячной давности практически не менялась. Самым популярным претендентом на президентский пост остаётся лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен, которая может рассчитывать на получение в первом туре 25-27% голосов избирателей. Второе место сохраняет лидер центристского движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон с рейтингом 19-25%. На третьем месте пока находится кандидат правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, всё ещё располагающий 19-21% голосов. Кроме этой тройки, на весомую поддержку могут рассчитывать ещё два кандидата – представитель левого крыла левоцентристской Социалистической партии Бенуа Амон (13-17%) и представляющий «Левую партию» Жан-Люк Меланшон (10,5-13%). Последние двое добились бы большего успеха в случае своего альянса, но договориться они пока не могут.

Фийон и его Пенелопа

Правоохранительные органы Франции вмешались в ход президентской кампании ещё до того, как лидеры определились окончательно. Социалисты выбрали своего кандидата 29 января, а четырьмя днями ранее вспыхнул скандал вокруг Франсуа Фийона и его жены Пенелопы. Начало ему положила публикация во французском издании «Le Canard Enchaine». Журналистское расследование показало, что в 1998 году Фийон в бытность депутатом национального парламента трудоустроил Пенелопу в качестве своей помощницы, а в 2002 году, когда ушёл на пост министра труда и социальных вопросов, «по наследству» передал её своему преемнику-однопартийцу Марку Жуло, помощницей которого мадам Фийон являлась до 2007 года. Сами по себе эти действия не являются нарушением закона, однако журналисты выяснили, что Пенелопа Фийон числилась помощницей лишь формально, а фактически в парламенте не появлялась. Кроме того, её зарплата значительно превышала установленные нормы – сумма вознаграждения за восемь лет фиктивного труда составила около 500 000 евро.

27 января французская прокуратура приступила к проверке сообщений «Le Canard Enchaine». Расследование быстро разрослось – уже неделю спустя обвинения в фиктивной работе касались не только жены Фийона, но и двух детей супружеской пары, а сумма выплаченных им государственных средств оценивалась в 900 000 евро. 25 февраля прокуратура объявила о начале официального расследования по данным фактам.

Хотя сам Фийон отрицает, что делал что-либо противозаконное, и настаивает, что скандал против него раскручен некими «закулисными силами», на его предвыборном рейтинге всё это сказалось весьма негативно. Если ещё в начале января популярность Фийона доходила до 28%, что превышало показатели Ле Пен, то после начала расследования она упала в среднем почти на 10 пунктов, и теперь правоцентристский кандидат серьёзно рискует вовсе не попасть во второй тур выборов. Между тем антирейтинг Национального фронта по-прежнему достаточно высок, чтобы обеспечить победу с относительно комфортным преимуществом любому возможному сопернику Ле Пен во втором туре выборов.

Непотопляемая Ле Пен

Сам Национальный фронт погрузился в трясину аналогичных финансовых скандалов уже давно, однако на популярности его лидера они пока никак не сказались. Дело о финансовых махинациях Фронта во время предвыборной кампании 2012 года, расследовавшееся почти три года, на данный момент передано в суд. Также крайне правых обвиняют в сомнительных финансовых связях с Москвой. А в декабре 2016 года французская прокуратура завела дело о фиктивном оформлении 20 членов Нацфронта помощниками депутатов Европарламента, причём двое из них были оформлены как европейские помощники самой Ле Пен. Общий ущерб, нанесённый таким образом европейским финансам, оценивается в 7,5 млн евро, из которых 300 тыс. евро приходится на помощников Ле Пен. Лидер Нацфронта обвинения отвергла, назвав их политически мотивированными, и отказалась вернуть указанную сумму Брюсселю.

25 февраля появились сообщения ещё об одном обвинении. По версии французской прокуратуры, бизнесмен и личный друг Марин Ле Пен Фредерик Шатийон незаконно финансировал её предвыборную кампанию. Шатийон фигурирует также и в деле о расследовании кампании Нацфронта 2012 года.

Агентство AFP 26 февраля процитировало министра юстиции Франции Жан-Жака Юрвоаса, который заявил, что ни Ле Пен, ни Фийон могут не рассчитывать на приостановку связанных с ними расследований на период до президентских выборов.

Темная лошадка Макрон

Наибольшую выгоду из коррупционных скандалов на правом фланге на данный момент, как представляется, извлёк Эммануэль Макрон – тёмная лошадка кампании, ещё осенью прошлого года не рассматривавшийся наблюдателями в качестве серьёзного претендента на Елисейский дворец. По мнению французской газеты Liberation, назвавшей Макрона создателем концепции «популистского центризма», 39-летнему политику удалось создать привлекательный для избирателей гибрид традиционно левой и традиционно правой политической повестки (разделение, которое, по словам Макрона, теперь вышло из моды). Кроме того, Макрон заручился поддержкой своего менее удачливого предшественника на центристском поприще – Франсуа Байру, ветерана президентских гонок. Если Макрону удастся обойти Фийона в первом туре (а это выглядит сейчас самым вероятным исходом), то, по данным опросов, во втором он одержит победу над Ле Пен с преимуществом более 20%.

Анжела Сикамова

Фото: politeka.net

Похожие статьи