Горючее и молоко оказались в пруду

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Этой ночью на автомагистале D1 возле Вышкова молоковоз совершил дорожно-транспортное происшествие. 32летний водитель предположительно уснул за рулём, с лёгкими телесными травмами был доставлен в больницу.
Молоко перемешанное с вытекшим топливом молоковоза стекло в направлении ближайшего рыбоводного пруда. Пожарные установили перегородки, а специализированная фирма выкачивала молоко из водоёма.
Фото: gorod.lv
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