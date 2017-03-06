Горючее и молоко оказались в пруду

Этой ночью на автомагистале D1 возле Вышкова молоковоз совершил дорожно-транспортное происшествие. 32летний водитель предположительно уснул за рулём, с лёгкими телесными травмами был доставлен в больницу.

Молоко перемешанное с вытекшим топливом молоковоза стекло в направлении ближайшего рыбоводного пруда. Пожарные установили перегородки, а специализированная фирма выкачивала молоко из водоёма.

Фото: gorod.lv

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