И у трамвая бывает праздник

В субботу, 25 марта, в Праге пройдёт праздник трамвая. Посетителей ожидает насыщенная программа, в которой запланировано открытие ностальгического маршрута 23 и торжественное присвоение трамваю 15T имени Франтишека Кардауса, а также парад трамваев Т3 и церемония открытия 25го сезона музея Общественного городского транспорта (MHD). Торжество пройдёт у трамвайного кольца Královka и в музеи MHD в Střešovice, од 9:00ч до 17:00ч.

Франтишек Кардаус — автор дизайна малолитражного автомобиля Tatraplan, грузовиков Tatra-138, Tatra-148, а также один из создателей Tatra 603, чешских трамваев и троллейбусов.

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